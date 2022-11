Belgium–Kanada 1–0 (1–0)

Katar, al-Rajjan, Ahmed bin Ali Stadion, 40 000 néző. V: Sikazwe (zambiai)

Belgium: Courtois – Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker – Carrasco (Meunier, a szünetben), Witsel, Tielemans (Am. Onana, a szünetben), Castagne – De Bruyne, E. Hazard (Trossard, 62.) – Batshuayi (Openda, 78.). Szövetségi kapitány: Robert Martínez

Kanada: Borjan – A. Johnston, Vitória, K. Miller – Hoilett (Larin, 57.), Hutchinson (I. Koné, 58.), Eustaquio (Osorio, 81.), Laryea (Adekugbe, 74.) – Buchanan (L. Millar, 81.), A. Davies – A. David. Szövetségi kapitány: John Herdman

Gólszerző: Batshuayi (44.)

A belgák világbajnoki főpróbája elég gyengén sikerült, kikaptak Egyiptomtól, és sokáig úgy tűnt, hogy a rossz főpróbát sikeres előadással összekötő mondás sem lesz érvényes ezen az estén. Az 1986 óta először vb-résztvevő Kanada az első világbajnoki góljára, az első világbajnoki pontjára, pontjaira hajtott, és ez az eltökéltség az első perctől érződött a játékán.

Szinte minden megvolt a kanadaiak játékában, ami a semleges szurkolókat magával ragadhatta: bátran kezdeményeztek, nyílt sisakkal támadtak, szép összjátékokra voltak képesek az ellenfél – az igen magasan jegyzett ellenfél! – térfelén, többször egymozdulatnyira voltak a góltól.

Csak hát az az egy mozdulat… A leglátványosabban a 10. percben hiányzott, amikor a Yannick Carrasco kezezése miatt (VAR-ozás után) megítélt tizenegyest Alphonso Davis rosszul végezte el – legalábbis elég rosszul ahhoz, hogy a büntetők hárításában nagymesternek tekinthető Thibaut Courtois kivédje.

A fájdalmas hibázás nem vette el a kanadaiak kedvét, háromszor annyi kapura lövéssel/fejessel kísérleteztek az első félidőben, mint a belgák (14:4), a védelmük is jól tette a dolgát – egyetlen, végzetes esetet leszámítva: a 44. percben Toby Alderweireld nagyszerű indítását követően a leshatárról kiugró Michy Batshuayi kétszer hagyta lepattanni a labdát, majd ballal a kapu bal oldalába lőtt.

Michy Batshuayi (jobbról a második) fogadja a gratulációkat (Fotó: AFP)

A második félidőben már többször volt alkalmunk megállapítani, hogy a kanadai védők is tudják a dolgukat, nem egy kulcspillanatban mentettek nagyot – ami egyúttal azt is jelentette, hogy a belga csapat valamivel veszélyesebben támadott, mint az első játékrészben.

Rohamozásról persze nem beszélhettünk. Roberto Martínez emberei a szemmel láthatóan nagy gonddal tartalékolt erejükből legfeljebb egy-egy gyors ellencsapásra áldoztak, főszabályként berendezkedtek a saját térfelükön, hagyták adogatni a riválist, arra törekedvén, hogy ez veszélytelen területeken történjen.

Ez nagyjából sikerült is. A csereként beálló Kyle Larin játékában ott bujkált a gólveszély, azonban ott is maradt, Batshuayi első félidő végi lövése eldöntötte a mérkőzést – az 1–0-ra nyerő belgák sorozatban a nyolcadik vb-csoportmeccsüket is megnyerték, és három ponttal várják a Marokkó elleni vasárnapi folytatást.

Kanada ugyanaznap Horvátország ellen folytathatja küldetését az első vb-gólért, vb-pontért.

