Anglia – Irán 6-2 (3-0)

Doha, Khalifa Nemzetközi Stadion, 40 000 néző. V.: Claus Raphael

Anglia: Pickford – Trippier, Stones, Maguire (Dier, 70.), Show – Bellingham, Rice – B. Saka (Rashford, 70.), Mount (Foden, 70.), Sterling (Grealish, 70.) – Kane (Wilson, 76.). Szöv. kapitány: Gareth Southgate

Irán: Bejranvand (H. Hosszeini, 20.) – Puraligandzsi, Csesmi (Kanaani, szünetben), M. Hosszeini – Moharrami, Nurollahi, Karimi (Ezatolahi, szünetben), Hadzsafi – Dzsahambahs (Golizadeh, a szünetben), Taremi. Szövetségi kapitány: Carlos Querioz

Gól: Tarami (65., 90+13. - tizenegyesből) ill. Bellingham (35.), Saka (43., 62.), Sterling (45+1.), Rashford (71.), Grealish (90.)

Sárga lap: Dzsahanbahs (25.), Puraligandzsi, (48.)

A magyar labdarúgó-válogatott idén oda-vissza verte Angliát a Nemzetek Ligájában, azonban első vb-meccsükön nagyon meggyőzőek voltak a szigetországiak. Irán a felezővonalat is alig lépte át az első félidő nagy részében. Miután a FIFA azonnali sárgalappal fenyegette meg azon játékosokat, akik szivárványszínű kapitányi karszalagot viselnek, így Harry Kane is visszatért a szokványos viselethez. Az első helyzet épp Kane beadásából született, Maguire az oldalhálót találta el. A 11. perctől sokáig állt a játék, az iráni kapus, Bejranvand csapattársával ütközött, vérzett az orra, majd hosszú ápolást követően le kellett cserélni. Így már Hosszein Hosszeini kapta a gólokat. Maguire kapufáját követően Shaw beadását Bellingham juttatta a kapuba. A 43. minutumban a korábban sokat kritizált Maguire fejelte le a labdát Sakának, aki a felsőlécet érintve vágta a labdát a hálóba, 2-0. Nem sokkal később egy kontra végén Sterling karatézta a lasztit a bal sarokba, 3-0. A 14 perces (!) hosszabbításban jutott el először a kapuig Irán, Dzsahambahs lőtt fölé ajtó-ablak helyzetben.

Fordulás után semmi sem változott, ugyan az irániak hármat is cseréltek, de továbbra is Anglia dominált. Sőt, a 62. percben Bakayo Saka első világbajnoki mérkőzésén duplázni tudott, 14 méterről talált be, 4-0. Három perccel később aztán a semmiből szépített Irán: szép kiugratás után Tarani emelt remekül Pickford kapujába, 4-1. Négyet cserélt Anglia a 70. percben, a 71-ben pedig a csereként beállt Rashford már az ötödik gombócot tolta le Irán torkán, 5-1. A 90. percben Grealish adta meg a kegyelemdöfést Iránnak, 6-1. A majdnem legvégén Azmoun ziccerét Pickford tolta a felső lécre, majd a hosszabbítás 12. percében büntetőhöz jutott Irán. Tarami belőtte, 6-2.

