A szaúdi játékosok elképesztő ajándékot kapnak a Newcastle tulajdonosától

A katari labdarúgó világbajnokság első csoportkörében óriási meglepetésre a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentínát legyőzte Szaúd-Arábia. A diadal után az országban másnapra munkaszüneti napot rendeltek el, ám most a játékosokat is megajándékozta az angol Newcastle Unitedet is tulajdonló koronaherceg, Mohammed bin Szalman al-Szaud.

Örülhetnek a szaúdi játékosok, mind a 26 labdarúgó egy-egy Rolls-Royce-t kap az argentinok elleni sikerért a koronahercegtől Fotós: Getty Images

Mint a SportBible megírta, a herceg minden szaúdi válogatott játékosnak egy 363 ezer font értékű (174 millió forint) Rolls-Royce Phantom típusú autót ad ajándékba az argentinok elleni győzelem miatt. Érdekesség, hogy már az 1994-es amerikai vb-n a belgák ellen csodagólt szerző Szaid al-Ovairan is egy Rolls-Royce-t kapott a gólja után. A 2022-es katari FIFA-világbajnokság további hírei: https://www.duol.hu/rovat/foci-vb-2022 Tippeljen ön is: https://www.duol.hu/foci-vb-2022/2022/11/ki-nyeri-a-katari-2022-es-labdarugo-vilagbajnoksagot-szavazzon

