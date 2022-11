– Mielőtt még nem kezdődött el a torna, úgy gondoltam, hogy nem lesznek nagy különbségek csapatok között, mert egyre inkább kezd kiegyenlítődni a mezőny. Nagyon sok ázsiai, afrikai játékos szerepel európai csapatokban, úgy véltem, ha ők visszamennek a válogatottakba, akkor ez meg is fog látszani. Némelyik csapatnál, amelyiket eddig láttam, ez így is volt, de valahol ennek nyomát se látni. Ennek köszönhető például az a nagy győzelem, amit az angolok arattak az irániak fölött, vagy a nyitómeccsen, ahol a katari csapatot szerintem jobbnak gondolták, mint amilyen játékerőt valójában képviselnek – mondta érdeklődésünkre.

Hozzátette, szereti a játékos futballt, a spanyolokat, és legfőképpen az argentinokat, már csak Messi révén is. Úgy gondolja, hogy ő megérdemelné a világbajnoki győzelmet. Most már abban a korban van, hogy nem vállalja a következő világbajnokságot, bár az olaszoknál Maldini még 40 évesen is szerepelt, és nem is akárhogyan.

– Szeretném, ha a végén Argentína emelné magasba a trófeát, de még odaérhet akár Brazília, sőt az első meccs alapján Anglia is. A franciáknak rengeteg jó játékosuk van és csapatként is erősek. Összességében nehéz megjósolni, hogy ki nyerhet – tette hozzá.

