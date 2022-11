„Egészen varázslatos, amit a FIFA felépített erre a világbajnokságra! A katari környezetre pedig, amely a dohai utcákon világbajnoki hangulatba sodorja a látogatókat, nehéz szavakat találni...”

Erre a mondatra lépek be a kettes számú dohai virtuális stadionba, a helyi kommentátor kincstári lelkendezése tölti meg a színházteremre emlékeztető hatalmas helyiséget, ahol érdeklődő újságírók részesülhetnek az egyedülálló extrákkal beharangozott meccsnézés kivételesnek ígérkező kalandjában. Nem haraptunk rá sokan a mézesmadzagra, a Tunézia–Ausztrália mérkőzést összesen tizenheten követjük a sok száz férőhelyes „lelátón”, közülük is néhányan csak afféle háttéreffektként fogadják be a vizuális és audioingereket, közben unottan nyomkodva telefonjukat. Pedig az óriásképernyő nyújtotta prémium képi élmény adva van: az Aissa Laidouni karjára szálló légy szárnyainak a barázdáit is tisztán látjuk, és az osztott mezős ledfal a beharangozott „élő statisztikás” körítést is hiánytalanul biztosítja. A 37. percben például a középen futó meccsközvetítés két oldalán leolvashatjuk, hogy Tunézia 38, Ausztrália 43 százalékban birtokolta addig a labdát (az újragondolt rendszerben nem kell kijönnie a száz százaléknak, lehet a labda senkié is), az afrikaiak hét, az ausztrálok öt szabálytalanságot szenvedtek el, a Ferencváros tunéziai középpályása 14 addigi átadásából 88 százalék számított pontosnak. Valahogy mégsem érzem a beígért káprázatot, az adatokkal kiegészített óriáskivetítős meccsnézés kapcsán a virtuális stadion elnevezés kicsit úgy hat, mintha egy külvárosi zeneiskola előadótermét neveznék el képzeletbeli operaháznak.

A dohai média-főhadiszálláson az akkreditált újságírók nyugodtan és minden igényt kielégítő módon dolgozhatnak Fotók: Csillag Péter

De talán csak az újságírói kötözködőreflex beszél most belőlem, hiszen tulajdonképpen úgy van, ahogy a kommentátor mondta: amit a FIFA felépített erre a világbajnokságra, egészen varázslatos. Ha a virtuális stadion nem is váltja be maradéktalanul a hozzá fűzött reményemet, azért ez is bőven megütötte a katari rendezésnél igen magasra tett mércét (a tárgyszerűség kedvéért rögzítem a lefújás után megjelenített adatot: a 67. percben lecserélt Aissa Laidouni végül 23 átadásig jutott, 77 százalékos passzpontossággal). Lehet sok kritikát megfogalmazni az idei világbajnoksággal kapcsolatban, és néhány területen kell is, ám a kiszolgálórendszert tekintve a FIFA és a katari szervezőbizottság az említésre sem méltó bosszúságokkal együtt is precíz munkát végzett, szinte tökéletes környezetet teremtve a vb-re. Könnyítette a helyzetüket, hogy a nyolc stadion között nincsenek jelentős távolságok, így például most először lehetőség nyílt egyetlen nagy, központi médiaegység kialakítására.

Bár helyesebb inkább birodalomról, vagy kisebb városról beszélni, elvégre a Qatar National Conventional Centre nevű épülettömbben kiépített média-főhadiszálláson talán csak kutyakozmetika nem működik, de előfordulhat, hogy csak én nem láttam. A világbajnokságra akkreditált 12 300 újságírót, televíziós és fotóriportert, operatőrt a hatalmas munkatermek, sajtótájékoztató-helyszínek és a két virtuális stadion mellett kávézó, étkezde, vegyesbolt, konditerem és mosoda is várja. Utóbbi területen bírálói szerint amúgy is jelentős a tapasztalata a futballirányító szervezetnek, a katari vb-helyszín 2010-es kijelölése óta erős a gyanú, a FIFA mosógépében szinte bármekkora összeg tisztára mosható. Itt mindenesetre százdollárosokat nem vállalnak, csak zoknit, szoknyát és nadrágot, sőt igény esetén ki is vasalják a szakemberek (ugye a dolgok elsimítása sem idegen terület errefelé). Folytassuk azonban barangolásunkat a szinte beláthatatlan méretű épületegyüttesben, amelyben elkülönített részleg áll a nemzetközi hír- és fotóügynökségek, valamint külön blokk a nagy televíziós jogtulajdonosok rendelkezésére, kiegészítve a tv-tartalom boszorkánykonyhájával, a sokféle kameraállást mutató képernyők bűvös összevisszaságát kínáló központi keverőszobával. A külön a férfiaknak és nőknek berendezett imaszoba Katarban szinte kötelező része a nyilvános intézményeknek, a bekanyarodó mozgólépcső viszont egyáltalán nem, itt azonban még ilyennel is meglepték a világújdonságok terén lemaradásban lévő magyar újságírót. Mozgójárda is fut egyébként a hosszabb folyosókon, például ahhoz a kijárathoz, amelytől ingyenes különbuszjáratok viszik a sajtóalkalmazottakat a meccshelyszínekhez.

A legközelebb eső Education City Stadionhoz viszont érdemes inkább metróval eljutni (egy megálló), én is azzal megyek, hogy a FIFA-újítások önként rendelt tesztnapján a Lengyelország–Szaúd-Arábia mérkőzésen próbálhassam ki, mit tud a FIFA+ applikáció. A lelátón ülve hamar meggyőződhettem arról, hogy jóval többet, mint a médiaközpont virtuális stadionja: a letölthető alkalmazás lehetővé teszi, hogy a telefon kameráját a pályára fókuszálva a képernyőn megjelenő látványhoz élő statisztikai kiegészítéseket kapjunk, netán párhuzamosan más kameraállásból is követhessük az eseményeket. A lefújás előtti percek próbája során például megmutatta a telefonom, hogy a 2–0-s győzelmüktől karnyújtásnyira lévő lengyelek 67 százalékban játszották meg a labdát a pálya középső harmadában, 22 százalékban az ellenfél kapujához közelebb eső harmadban. Támadásaikat 34 százalékban a jobb, 17 százalékban a jobb középső, 23 százalékban a középső, 13 százalékban a bal középső és 13 százalékban a bal szélen futtatták, és a hőtérkép alapján a jobb oldali hangsúly jellemezte Robert Lewandowski mozgását is. Ő egyébként 33 kilométer per órás sebességnél érte el a maximumát, 64 százalékos pontossággal passzolt és 10.37 kilométert tett meg mostanáig. De még mindig halad, le is olvasom a telefonomról, mondom gyorsan, éppen 6 kilométer per órás sebességgel poroszkál a kezdőkörben.

Hát így varázsol a FIFA Katarban a modern idők futballutazójának.

