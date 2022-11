NÉMETORSZÁG–JAPÁN 1–2 (1–0)

Doha, Kalifa Stadion. V: Barton (salvadori)

Németország: Neuer – Rüdiger, Raum, Süle, Schlotterbeck – Müller (Hofmann, 67.), Kimmich, Musiala (Götze, 79.), Gündogan (Goretzka, 67.), Gnabry (Moukoko, 89.) – Havertz (Füllkrug, 79.). Szövetségi kapitány: Hans-Dieter Flick

Japán: Gonda – Itakura, Nagatomo (Mitoma, 57.), Szakai (Minamino, 74.), Josida – Endo, Kubo (Tomijaszu, a szünetben), Ito, Kamada, Tanaka (Doan, 71.) – Maeda (Aszano, 57.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

Gólszerző: Gündogan (33. – 11-esből), ill. Doan (75.), Aszano (83.)

Japán négy éve győzelemmel kezdte meg világbajnoki szerepelését, míg Németország vereséggel nyitott Oroszországban, ám az eredmények katari ismétlődése előzetesen igazán meglepőnek számított volna. Úgy indult a mérkőzés, hogy még akár ez is megtörténhet, Maeda Daizen a 8. percben elcsendesítette a Kalifa stadion németeknek szurkoló részét, amikor Ilkay Gündogant szerelve indítottak gyors kontrát az ázsiaiak, s a Celtic támadója góllal zárta az akciót – más kérdés, hogy lesen volt, ezért a salvadori Ivan Barton játékvezető nem adfta meg a találatot.

Gündogan aztán a 33. percben „javított”, az addigi nagy német fölény ekkorra érett góllá, igaz, kellett hozzá David Raum is, aki megpróbálta kicselezni Gonda Suicsi kapust, de ő elhúzta a lábát, a megítélt büntetőt pedig a Manchester City középpályása magabiztosan értékesítette. A vezetés megszerzése után a németek őrizték a fölényüket, és fordulás után több lehetőségük is volt a gólszerzésre, de Gonda kapus óriási parádét rendezve hárított minden kísérletet. Ez aztán lelkesítőleg hatott a támadókra is, akik szintén nagy bravúrok bemutatására sarkallták Manuel Neuert a német válogatott kapujában.

A 75. percben egy újabb Neuer-védés után viszont egy kipattanó éppen Doan Ricu elé került, ő meg be is vágta az egyenlítést jelentő találatot. Sőt, néhány perccel később a szintén csereként beálló – és Doanhoz hasonlóan németországi légiósként szereplő – Aszano Takuma góljával óriási meglepetésre a vezetést is megszerezték az ázsiaiak.

A hajrában a németek mindent bevetettek az egyenlítésért – még Neuer kapus is felment a japánok tizenhatosára fejelni egy szöglet után –, ám hiába: Japán óriásit küzdve legyőzte a német válogatottat, ezzel az argentin-verő szaúdiak után a vb legnagyobb meglepetését okozva.

NÉMETORSZÁG

KAPUSOK: 1 Manuel Neuer (Bayern München), 12 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), 22 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország)

VÉDŐK: 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 3 David Raum (RB Leipzig), 4 Matthias Ginter (SC Freiburg), 5 Thilo Kehrer (West Ham United – Anglia), 15 Niklas Süle (Borussia Dortmund), 16 Lukas Klostermann (RB Leipzig), 20 Cristian Günter (SC Freiburg), 23 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 25 Armel Bella-Kotchap (Southampton – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 11 Mario Götze (Eintracht Frankfurt), 13 Thomas Müller (Bayern München), 14 Jamal Musiala (Bayern München), 17 Julian Brandt (Borussia Dortmund), 18 Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), 19 Leroy Sané (Bayern München), 21 Ilkay Gündogan (Manchester City – Anglia)

TÁMADÓK: 7 Kai Havertz (Chelsea – Anglia), 9 Niclas Füllkrug (Werder Bremen), 10 Serge Gnabry (Bayern München), 24 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), 26 Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Hans-Dieter Flick

JAPÁN

KAPUSOK: 1 Kavasima Eidzsi (Strasbourg – Franciaország), 12 Gonda Suicsi (Simizu S-Pulse), 23 Schmidt Daniel (Sint-Truiden – Belgium)

VÉDŐK: 2 Jamane Miki (Kavaszaki Frontale), 3 Tanigucsi Sogo (Kavaszaki Frontale), 4 Itakura Ko (Borussia Mönchengladbach – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokió), 16 Tomijaszu Takehiro (Arsenal – Anglia), 19 Szakai Hiroki (Urava Red Diamonds), 22 Josida Maja (Schalke 04 – Németország), 26 Ito Hiroki (VfB Stuttgart – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 6 Endo Vataru (VfB Stuttgart – Németország), 7 Sibaszaki Gaku (Leganés – Spanyolország), 8 Doan Ricu (SC Freiburg – Németország), 9 Mitoma Kaoru (Brighton & Hove Albion – Anglia),10 Minamino Takumi (AS Monaco – Franciaország), 11 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 13 Morita Hidemasza (Sporting CP – Portugália), 14 Ito Dzsunja (Stade Reims – Franciaország), 15 Kamada Daicsi (Eintracht Frankfurt – Németország), 17 Tanaka Ao (Fortuna Düsseldorf – Németország), 24 Szoma Juki (Nagoja Grampus)

TÁMADÓK: 18 Aszano Takuma (VfL Bochum – Németország), 20 Macsino Suto (Sonan Bellmare), 21 Ueda Ajasze (Cercle Bruges – Belgium), 25 Maeda Daizen (Celtic – Skócia)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Morijaszu Hadzsime

A 2022-es katari FIFA-világbajnokság további hírei:

https://www.duol.hu/rovat/foci-vb-2022

Tippeljen ön is:

https://www.duol.hu/foci-vb-2022/2022/11/ki-nyeri-a-katari-2022-es-labdarugo-vilagbajnoksagot-szavazzon