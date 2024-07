A spanyolok nagyszerűen játszanak, sorra kapják a dicséreteket, de ahogy a németek ellen láthattuk mégis csak el lehet őket bizonytalanítani. A franciák viszont rengeteg kritikát kaptak, de én azt gondolom, hogy a spanyolok ellen ez meg fog változni, és nagyszerű játékkal tovább fognak lépni. A másik ágon az angolok antifutballja eleve nem tetszik, bár a hollandok sem sziporkáznak ugyan, de az angolok, ahogy 1966 óta mindig, most is el fognak bukni a célegyenesben és Hollandia fog bejutni a döntőbe, és meg is fogja nyerni ezt az EB-t.

Az elnök igazán nem emelne ki egy játékost sem, a spanyol csapategységet azonban igen. Nagyon sajnálja a fiatal játékmester, Pedri sérülését, és nem örül annak, hogy Toni Kroos nemzetközi pályafutása végén ilyen sérülést okozott neki. Ha mégis ki kellene emelni valakit, akkor a francia csapatkapitány, Kylian Mbappé közéjük tartozik, aki orrcsonttörése ellenére egyik vezéregyénisége csapatának. Nem tetszik ugyanakkor az angol szövetségi kapitány, Gareth Southgate - „merjünk kicsik lenni” - hozzáállása. Irányelve, hogy őket ne nevezzék egyetlen világversenyen sem esélyesnek, mert mindig ebből volt a baj. És sajnos ennek tudatában játszanak egy borzalmas, nézhetetlen antifocit.

Úgy gondolom, hogy az idei Európa-bajnokot Hollandiának fogják hívni.