– Azt gondolom, hogy a magyar Európa-bajnoki csapat egy összetartó közösség. És nem erre a tornára tanultak meg focizni. Óriási becsvágy van bennük. Olyanok, mint a Három testőr című történetben: „Egy Mindenkiért, Mindenki Egyért!” És akkor a közönségről, amely a 12. szereplője egy pályán lévő csapatnak, még nem is beszéltem. Ráadásul ez egy szerethető csapat is, hiszen nem lézengeni, nem alibizni mennek fel a pályára, hanem úgy, mintha vért akarnának inni. És ez így van jól! Tartsák is meg e jó szokásukat, mert az ellenfelek – sorrendben – a svájciak, a németek, a skótok ellen szükség is lesz rá! Hajrá, magyarok!