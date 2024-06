Varga Barnabás arcában több csont is eltört Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-on vasárnap éjjel azt közölte, Varga Barnabás arcában több csont is eltört a mérkőzésen történt ütközés során, továbbá agyrázkódást is szenvedett. Nagy valószínűséggel műtét vár rá. Az éjszakát a kórházban tölti Stuttgartban. Imádkozunk érte - írta Vitályos Eszter.