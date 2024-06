Süli Jánossal, a paksi térség országgyűlési képviselőjével társlapunkban Rónai Gábor beszélgetett.

Csak nem Németországban értem el?

– Itthon vagyok, itthon is maradok, itthonról szorítok az Eb-n szereplő magyar válogatottnak – mondta a teol.hu-nak adott interjúban Süli János, a Tolna vármegyei fociszövetség társadalmi elnökségének elnöke, Paks és Tamási térségének országgyűlési képviselője, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke. – Nem terveztem, hogy kiutazok, nagyon sűrű az itthoni programom, így egy ilyen utazás amúgy sem fért volna bele.

Majd a helyzet adja, lesz meccs, amit egyedül nézek, de lesz olyan is, amit a barátokkal, ismerősökkel. Akkor legalább mindjárt ki tudjuk elemezni a látottakat.

Mit remél a magyar válogatottól?

– Azt, hogy a srácok megmutatják, nem volt véletlen a remek selejtezős eredmény, hogy csoportunk első helyezettjeként jutottunk ki az Eb-re.

Azt gondolom, ez a csapat bármit elérhet. Ha jól sikerült a formaidőzítés, akkor sokáig menetelhetünk.

Nem várnak Marco Rossi csapatára könnyű meccsek, hiszen a házigazda németekkel, a svájciakkal és a skótokkal kerültünk össze, de az angolok vagy a németek elleni korábbi sikereink alapján bizakodhatunk, s a csoportunkból továbbjuthatunk.

Ön szerint mi kell ehhez a továbbjutáshoz?

– Mindenképpen kellő összpontosítás. Láttuk az írek elleni felkészülési mérkőzésünket, amit 2–1-re elveszíttetünk, azon botladoztunk, akkor talán ez is hiányzott. Aztán pár napra rá láttuk az izraeliek elleni találkozót, amelyet simán, 3–0-ra megnyertünk, percek alatt lerendeztük az ellenfelet. Ha Varga Barnabás átmenti az izraeliek elleni formáját...

Tudjuk, hogy egy kiváló futballista, ezt akkor is bizonyította, amikor nálunk, Pakson játszott, hiszen gólkirály lett. Rajta sok múlik, ahogy Szoboszlai Dominikon is.

Apropó Paks! Most Szappanos Péter lesz az egyetlen, aki képviseli a klubot, de rá csak harmadik számú kapusként számítanak.

– Peti kiváló kapus, ezt már a válogatottban is bizonyította korábban, de emlékezhetünk a Magyar Kupa döntőjére, ahol bravúrok sokaságát bemutatva segítette történelmi kupagyőzelemhez csapatunkat (a Paksi FC 2–0-ra verte a Ferencvárost a Mol Magyar Kupa budapesti döntőjében, a Puskás Arénában – A szerk.). Szorítok neki, hogy kapjon lehetőséget az Eb-n.

De amúgy nem ő az egyetlen paksi, ott lesz Fiola Attila is, aki ugyan Fehérváron futballozik, de a mi fiunk, a mi neveltünk, neki is szorítok, hiszen szívvel-lélekkel küzd minden alkalommal, ha felveszi a nemzeti színű mezt.

Volt időszak, amikor Heffler Tibor, Szabó János és Böde Dániel személyében három paksit is adtunk a válogatottba, örülök neki, hogy most is lesznek, akik elviszik Európába Paks jó hírét.