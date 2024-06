Dr. Raymond Best, a VfB Stuttgart csapatorvosa is ott volt a pályán, amikor segédkezni kellett, ő mesélte el, hogy élte meg a dolgokat. Mindössze 15 másodperc telt el, a magyar válogatott csapatorvosa máris a pályán volt, nem sokkal később pedig egy X-et mutatott a kezeivel, ezzel is arra utalva, hogy mennyire súlyos a helyzet – írja az Origo.

Stabil állapotban szállították kórházba, többszörös arccsonttöréssel és agyrázkódással is

Fotó: Damien Meyer / Forrás: AFP

Amikor megérkeztünk, először a legfontosabb életfunkciókat ellenőriztük, mint a szív, a légzés, a keringés. Ilyenkor a legfontosabb, hogy ebből a szempontból van-e szükség valamilyen segítségre. Szerencsére ebből a szempontból minden rendben volt, Varga magánál volt és reagált, a lábait is tudta valamennyire mozgatni

– idézte fel az eseményeket Raymond Best, aki elmondta, miután kiderült, hogy a játékos nincs közvetlen életveszélyben, a fejét és a gerincét ellenőrizték.

Amikor a vizsgálatokat befejeztük, egy speciális hordágyon levittük a pályáról, majd a magyar orvos vette át az irányítást, így mindenkinek egyszerűbb volt a kommunikáció

– folytatta az orvos.