Nagy Zsolt készül a pályára lépésre a németek elleni találkozón, a stuttgarti stadionban

Fotó: MLSZ/Thaly Zoltán

– Hirtelen jött, elmentem melegíteni a második félidő elején, aztán leültem öt percre a padra, akkor jelzett a szakmai stáb, hogy készüljek, megyek be a pályára. Nagy boldogság volt, a lefújás után kicsit el is érzékenyültem, a hosszabbítással együtt húsz percet töltöttem a gyepszőnyegen.

Már gyerekként a foci volt a mindenem, ezzel keltem és feküdtem, azóta sincs másként. Azt sajnálom, hogy a családtagjaim nem voltak jelen, az első, kölni meccsre eljött repülővel a nejem és az apósom, bíztak abban, hogy szóhoz jutok, akkor nem jött össze.

– A kislányom négy éves, ő ehhez még kicsi, otthon maradt, tévén nézi a meccseket. A lányom, Zara amúgy már sokszor látott élőben, az általam bemutatott gólörömöt mindig ő találja ki, vele egyeztetek előzőleg, mit formálok a kezemmel. Két éve a Nemzetek Ligájában gólt lőttem a németek és az angolok ellen is, legutóbb, márciusban pedig Koszovó ellen találtam be, felkészülési derbin, azt a koreográfiát is Zara eszelte ki.

– Vasárnap, a skótok elleni meccsen nem lesz itt a feleségem és az édesapja, remélem, a tévében látják majd a játékomat. A svájciak elleni vereség után a kapitány nyilatkozta, több helyen változtat, legbelül reméltem, hogy a kezdők közé nevez a németek ellen, ami nem következett be, de az is hatalmas dolog, hogy fordulás után bizalmat szavazott nekem. Úgy érzem, jól szálltam be, nem okoztam csalódást. Nagyon remélem, a skótok ellen is szóhoz jutok, akár kezdőként. Az első meccs után kettő cserélt a mester, két vereséggel állunk, lehet, hogy a legutóbbihoz képest is változtat. A britek fizikális együttest alkotnak, amikor lefújták a németek elleni meccsünket Stuttgartban, zuhanyzás után az öltözőben elkezdtem nézni a svájciak elleni találkozójukat, gyorsan kiderült számomra, nehéz dolgunk lesz ellenük is.

Az Eb-n gyenge csapat nincs. Ezzel együtt is bízom a győzelemben, sőt, csak ezt tudom elképzelni, meggyőződésem, jobbak vagyunk nálunk. Nyerjünk, aztán utána elkezdhetünk számolgatni.

Büszkeséggel tölti el, rendkívül komoly dolognak tartja, hogy kerettagként jelen lehet az Európa-bajnokságon, ezzel nagy álmát váltotta valóra.