A magyar válogatott a keretértéke alapján a 24 csapatos Eb-mezőnyben mindössze a tizenkilencedik helyen áll, abban a körben, ahová Albánia és Georgia is tartozik. Az elmúlt két év remek eredményei ismeretében ezt nehéz elfogadni, ugyanakkor a számok végső soron csak alátámasztják azt, amit eddig is nyilvánvaló volt: Marco Rossi olyan közeget teremt a válogatottnál, amelyben a játékosok többsége képes erőn felül teljesíteni – írta meg a Magyar Nemzet.

A magyar csapat szövetségi kapitánya sokat formált a válogatott stílusán

Mélypontról a magasba

Az olasz-magyar szövetségi kapitány híre az egész világot bejárta már. Rossit az angol és francia kollégája, Gareth Southgate és Didier Deschamps mellett emlegetik – olvasható az Origo oldalán. Pedig nehézségekkel teli volt az út Marco Rossi számára, aki immáron hat éve vezeti a magyar válogatottat, és a legnagyobb mélypontot 2019 novemberében élte át a magyarok edzője. Akkor Rossi még a lemondását is a belengette, s komoly képességbeli hiányosságokról beszélt – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Ha javult is a játékosminőség azóta, annyit biztosan nem, amennyit az elért eredmények, erről árulkodik a válogatott Eb-ellenfelekhez viszonyított szerény keretértéke is. Egy szempontból viszont megváltozott a magyar csapat játéka, ami váratlan győzelmekhez is vezethetett a közelmúltban.

Alonso és Ancelotti a példa

Rossi edzői megközelítése sokat formálódott az utóbbi években. 2020-ban első körben a korábbi 4-2-3-1-es felállást 3-5-2-re változtatta, amellyel az esélytelennek tartott Honvédból bajnokcsapatot csinált 2017-ben. A 2021-es Európa-bajnokságon még ez a stabil védekezésre alapuló hozzáállás hozott sikert, csupán perceken múlt az utolsó, németek elleni meccsen a továbbjutás az Eb halálcsoportjából.