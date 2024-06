A lengyel–osztrák meccs lefújása után katasztrófaközeli állapotok uralkodtak, és a szurkolók komoly életveszélybe kerültek – írta a Fakt. A stadionhoz, illetve az onnan kivezető úton ugyanis egy rendkívül szűk alagúton keresztül kellett végigmenetelniük a lengyel drukkereknek, akik ezen a helyen egymáshoz lapulva próbálták elhagyni az aréna környékét. Az internetre több videó is felkerült, amelyeken látszott a veszélyes vonulás – adta hírül az Origo. Többen kiemelték azt is, hogy ez biztosan nem felel meg az UEFA biztonsági előírásainak, illetve azt is, hogy

hatalmas szerencse, hogy nem taposták halálra egymást a szurkolók.

Kórházba szállítottak egy lengyel szurkolót, aki leesett a lelátóról

A lengyel–osztrák meccs közben is drámai pillanatoknak lehettek szemtanúi a nézők, ugyanis egy drukker leesett a lelátóról – tudta meg a Metropol. A hírek szerint a lengyel férfi három métert zuhant. Úgy tudni, rövid ideig eszméletlen volt, mielőtt az orvosok kórházba szállították. A The Sun azt írja, gólt ünnepelve esett a mélybe. A mentőautó körülbelül 30 perccel a meccs vége után még a stadionban volt.