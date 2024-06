– A svájciak ellen, az első félidőben nem tudtuk megvalósítani azt, amit elterveztünk, gyengén futballoztunk. A szünet után feljavultunk, szépítettünk, volt esélyünk az egyenlítésre is, igaz, mivel a támadásra helyeztük a hangsúlyt, a riválisnak is, végül az egyenlítés helyett a helvétek szereztek újabb gólt, ezzel eldöntötték a nyitott kérdéseket. A németek ellen összecsapás sokkal jobban nézett ki, mint az első, a kezdésünk különösen. Nagy helyzettel indítottunk, a folytatásban is kimondottan jól játszottunk, akadtak ígéretes lehetőségeink, igaz, a házigazdáknak is. Jó meccs volt, a hazaiak megérdemelten nyertek, mert a mérkőzés jelentős részében domináltak, többet birtokolták a labdát. Nem volt a differencia, de fölényben futballoztak. Jól járatták a labdát, a kapunk előtt azonban komoly nem riadalmat nem okoztak, a végjátékban aztán ismét betaláltak.

A győzelmet megérdemelték, az azonban bosszantó, hogy első góljuk előtt nyilvánvaló szabálytalanság történt Willi Orbánnal szemben, nem váll találkozott a vállal, hanem védőtársam hátát találták el, kibillentették az egyensúlyából, ami szerintem szabálytalan volt, de minimum erősen kérdőjeles.

- A meccsen sok olyan párharc volt, amit nekünk is ítélhetett volna a játékvezető, de a németeknek kedvezett, valamint a végjátékban is volt egy kezezés, Emre Can révén, amiért nyugodtan kaphattunk volna büntetőt, de a bíró továbbot intett. Azt nem mondom, hogy ezen múlt minden, de befolyásolta a végeredményt. Két meccsen nem szereztünk pontot, ha a svájciak ellen végig úgy játszunk, ahogy Nagelsmann csapata ellen tettük, biztosan más a végeredmény, jobb pozícióból várnánk a folytatást.

Vasárnap a skótok várnak a mieinkre, a védő azt mondja, készen áll a pályára lépésre

– Ha lehetőséget kapok, mindent megteszek a siker érdekében. Nincs más út előttünk, mint a szigetországiak legyőzése. Csak úgy reménykedhetünk a továbbjutásban, ha a mérkőzést megnyerjük.

A sorsunk már nem csak a mi kezünkben van. A győzelem kötelező, ráadásul fontos lenne minél több góllal, valamint a többi meccsnek is számunkra jól kell alakulnia.

– Láttuk a skótok németek elleni nyitómérkőzését, az 5-1-es vereségüket, ebből nem szabad kiindulnunk, ugyanis az más találkozó lesz. A skótok a svájciak elleni 1-1-es végeredmény során megdolgoztak a döntetlenért. Kemények, szervezettek, azonban szerintem jobbak vagyunk náluk, amit érvényre is kell juttatnunk. Dominálnunk kell a mérkőzésen és gólokat szereznünk. A skótok neve mellett két gól van az Eb-n, egyiket sem ők szerezték, mindkettő öngól volt. Remélem, ellenünk nem növelik találataik számát.