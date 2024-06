Hozzátette, azon 15-20 perc alatt igyekszik bizonyítani, amit vélhetően a németek ellen is kap majd a szövetségi kapitánytól. „Van még két csoportmeccsünk, ezeken hat pontot lehet szerezni. Azzal tisztában vagyunk, hogy a németek ellen nem mi fogjuk többet birtokolni a labdát, de biztosra veszem, lesznek majd gólszerzési lehetőségeink. Örülök, hogy itt lehetek az Eb-n, köszönöm a szövetségi kapitány, Marco Rossi bizalmát.”

A Fehérvár FC védője, a nemzeti színű mezt már 54 alkalommal magára öltő Fiola Attila is reméli, a szerdán, 18 órakor, Stuttgartban jó meccset vívnak a házigazdákkal.

- Természetesen nagyon örültem, hogy kezdőként léphettem pályára a svájciak ellen. A meccs előtt két nappal, az edzésen már voltak arra utaló jelek, hogy kezdek, de csak a pénteki tréningen vált biztossá. Tisztában voltunk az ellenfél erejével, azonban jobb eredményben bíztunk. A második félidővel nem volt gond, jól játszottunk, sokkal jobban, mint az első negyvenöt percben. Kétgólos hátrányban nem volt más lehetőségünk, mint menni előre. Varga Barnabás fejesgólja után is igyekeztünk támadni, voltak újabb lehetőségeink, de ezeket sajnos nem sikerült gólra váltanunk. Miután futottunk az eredmény után, kinyíltunk, az ellenfélnek is akadtak gólszerzési lehetőségei. A legfontosabb az, hogy azokat a helyezkedési hibákat kijavítsuk, amiket főleg a meccs elején vétettünk.

A 34 éves védő nyolc éve, a 2016-os, franciaországi Eb-n kezdőként lépett pályára az osztrákok ellen 2-0-ra megnyert nyitómeccsen, a derbit szinte végig is játszotta, az utolsó pár percben elképesztő fájdalmak közepette. Ugyanis a sógorok balhátvédje, Christian Fuchs gyakorlatilag agyonrúgta, Fiola az öltözőből már rögzítő csizmában botorkált ki, többet nem is lépett pályára a kontinensviadalon. Három éve, a 2021-es tornán is kezdett, a portugálok elleni, 3-0-ra elvesztett összecsapáson a 88. percben cserélte le Marco Rossi. A franciák elleni derbin végig a pályán volt, a csupaszív, fehérvári labdarúgó góljával végeztünk 1-1-es, bravúros döntetlenre a regnáló világbajnok ellen. A németek elleni, müncheni találkozón – amelyen hat percre voltunk a továbbjutástól – szintén 88. percet töltött a gyepszőnyegen, Nikolics Nemanja váltotta a végjátékban.