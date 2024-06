A talákozón tehát személyesen ott volt ifjabb Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Acélbikák általános igazgatója is, aki lapunknak mesélt erről.

Mekler Róbert és ifj. Azari Zsolt a helyszínen szurkolt a magyar válogatottnak

Fotó: AZs

– Erre az egy meccsre jöttem a barátaimmal.

Felejthetetlen, nagy élményt jelentett.

- A B-középben voltunk, nagyszerű volt ennyi magyarral együtt drukkolni. Részt vettünk a mérkőzést megelőző szurkolói felvonuláson is. Találkoztam több dunaújvárosival, például Strenk Hunorral, aki most a Corona Brassó hokicsapatának az egyik edzője és az öccsével, Olivérrel, aki nem is olyan régen még a DAB jégkorongozója volt. A meccs után nem volt buli, mivel későn ért véget az összecsapás, fáradtak voltunk, örültünk, hogy a szállodába elértünk. A magyar csapat szereplését illetően most csak az a fontos, hogy nyertünk egy meccset, és jó esélyünk van arra, hogy továbbjussunk a legjobb tizenhat közé.