Fotó: Horog László

Voltam már jobb fizikai állapotban, de természetesen nagyon szeretnék hétfőn pályára lépni, a portugálok ellen. Így vagyunk ezzel mindannyian. Hatalmasat küzdöttünk a skótok ellen Varga Barniért is, aki nagyon fontos láncszeme a csapatunknak, rettenetes volt a sérülése, ahogy ütközött a kapussal.

- Többen nem értették, miért én rohanok a hordággyal, de úgy éreztem, ezt kell tennem, mert a társam élettelenül feküdt a földön. A pontos protokollt nem ismerem ilyen helyzetekben, csak arra gondoltam, jöjjön már a segítség, ugyanis pár másodperc is életet menthet. A legfontosabb, hogy Barni jól van és tökéletesen fel fog épülni. Szörnyű volt a várakozás, remélem, ilyen soha többé nem kell megélnem a pályán, a többieknek sem. Nem kívánom senkinek ezeket a végtelennek tűnő perceket. Barni nem kímélte a testi épségét, úgy ment bele abba az ütközésbe, hogy mindenáron gólt akart szerezni, segíteni a csapatot. Később kötelességünk volt nekünk is mindent megtenni a siker érdekében. Megérdemeltük a győzelmet, amit a harcosságunk eredményezett. Az utolsó húsz perc hektikus volt, a csapat mindent feltett egy lapra, ezúttal mellénk állt a szerencse. Az első, svájciak elleni meccsen gyengén játszottunk az első félidőben, a szünet után feljavultunk, de ez nem volt elég a fordításhoz. A németek ellen jól kezdtünk, jobban is játszottunk, voltak lehetőségeink, például nekem is, de a házigazdák összességében megérdemelten nyertek. A skótok ellen viszont mi szolgáltunk rá a sikerre.

Nagyon bízom abban, hogy hétfőn folytathatjuk a portugálok ellen, küzdhetünk tovább az Európa-bajnokságon.

A német Freiburg támadója, Sallai Roland volt a Skócia elleni mérkőzés legjobbja, végig remekül futballozott, ő adta a gólpasszt Csoboth Kevinnek. A siófoki születésű támadó kiválóan teljesít a kontinensviadalon.

- Pontosan tudtuk, hogy ki-ki meccs lesz, ötven százalék az esélye mindkét együttesnek a győzelemre. Ez be is jött. A végsőkig küzdöttünk, ahogy a korábbi meccseken is, a harcosságunk eredményezte a diadalt. Csoboth passzolt hozzám az utolsó akciónál, kicsit felpattant a labda, de tudtam korrigálni, sikerült jól beadnom, Szoboszlai nem érte el az átadásomat, viszont Kevin igen, jól érkezett és a kapuba helyezett, életben maradtak az esélyeink.