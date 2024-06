Jakab Elek, az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság szakmai bizottságának tagja: – A magyar csapat az elmúlt időszakban rendre várakozáson felül teljesített, így optimista vagyok. Ebben a rendkívül kiegyenlített csoportban meglepetést okozhatunk, de az is lehet, hogy nem sikerül kiharcolni a továbbjutást. Úgy látszik, a németek visszatértek a rájuk mindig is jellemző játékra, így a csoport favoritjának számítanak. A magyar válogatott második helyéhez mindennek össze kellene jönni. Szakmai meglátásom, hogy a támadások befejezésénél kellene javulni. Több segítségre lenne szükség az előretoltan szereplő Varga Barnabásnak az általában létszámfölényben lévő védőkkel szemben. Bízom benne, hogy a szövetségi kapitány megoldja ezt a problémát. A házigazdák annak ellenére esélyek a végső sikerre, hogy jelenleg nincs annyi meghatározó labdarúgójuk, mint a régen. Rajtuk kívül az egységes spanyol, a mindig „szenvedős” , de eredményes focit játszó olaszok szólhatnak bele a végső sorrendbe, de meglepetést okozhatnak a belgák is.