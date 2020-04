Visszafele sült el a sportolási korlátozás

Korábban azt a rendelkezést hozták meg Párizsban a koronavírus miatt, hogy szabadtéri sporttevékenységet délelőtt 10 és este 7 óra között tilos folytatni, erre csak reggel vagy később este van lehetőség. A korlátozás azonban visszaütött, este hétkor ugyanis tömegesen indultak meg az emberek futni, ami megint csak a vírus terjedésének veszélyét rejti magában.

Anne Hidalgo, Párizs polgármestere a sportolók felelősségteljes magatartását kérte, miután visszafelé sült el a rájuk vonatkozó korlátozás. Szerdától ugyanis életbe lépett az az intézkedés, ami szerint csak délelőtt 10 óra előtt, illetve este 7 óra után lehet szabadtéri sporttevékenységet folytatni a francia fővárosban – értesült a V4NA.

Anne Hidalgo azzal magyarázta az intézkedést, hogy napközben eleve sokan vannak az utcán, hiszen ilyenkor mennek boltba vagy munkába az emberek.

Este azonban már mindenki otthon van, így kisebb az esélye a fertőzésnek.

A korlátozások eredménye azonban az lett, hogy 7 órakor elözönlötték a futók a párizsi utcákat.

A C á vous csatorna videóhívásban kérdezte meg a párizsi polgármestert a kialakult helyzetről, ahol Anne Hidalgo azt mondta, fontos a sportolás, de mindenkitől ugyanilyen fontos a felelősségteljes viselkedés. Arra kérte az embereket, hogy ha 7 órakor úgy látják, már sokan vannak az utcákon, akkor menjenek el később futni, vagy esetleg korán reggel. A polgármester azt is kiemelte, hogy számos tanulmány szerint a vírus pont akkor tud terjedni, amikor egyszerre sok ember sportol kint egyszerre. Ezért is hozták meg korábban a korlátozásokra vonatkozó döntéseket.

