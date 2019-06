Vattacukor, pompom party: gyerekkel is buli a Telekom VOLT

A VOLT idén egy sereg izgalmas programmal várja a gyerekeket is: lesz fesztivál túra, pompom party, mesejátékok, különféle kézműves műhelyek, sőt, gyerek tehetségkutató is. 12 éven aluliak számára ráadásul a belépő csupán egy, a fesztiválról szóló rajz. Minden lurkót lufival és vattacukorral várnak június 26. és 29. között, Sopronban.

Közös móka

Ha anya-apa bulizni megy, az mostantól a gyerekek számára is lehet szórakozás. A Telekom VOLT Fesztiválon ugyanis együtt kapcsolódhat ki az egész család. A Lővérekben megbújó fesztiválon egy tucat programmal készülnek, kizárólag a kicsik örömére. Már a belépés is olyan, mint egy kaland kezdete: egy, a VOLT-ról szóló rajz vagy festmény jelenti a belépőt, amit a közönségszolgálatnál tudnak karszalagra váltani a 12 év alattiak, akiket welcome lufival és vattacukorral üdvözölnek.

A VOLT programtengerében elmerülve pedig kezdődhet az igazi kaland!

Szombaton például egy fesztivál túrán mutatják meg a szervezők, milyen is a VOLT belülről: lehull a lepel arról, mi van a sztárok uralta nagyszínpadon és mögötte, milyen járgányokkal építik fel ezt a csodavilágot, és hogyan kommunikálnak egymással a szervezők ekkora területen.

Aki szeretne mindennek a tudásnak a birtokában lenni, az ezen a linken regisztrálhat a Fesztivál túrára.

Az igazi buli élménybe is belekóstolhatnak a kicsik, szombaton, amikor egy fergeteges családi Pompom partyba csöppenhetnek bele, a Telekom VOLT legnagyobb diszkójába, ahol anyu, apu és a gyerekek együtt rophatják.

De ezentúl is érdemes felfedezni az egész fesztivált. A Kezes-lábas játszóházban például eszement eszközökkel, kézzel-lábbal készülnek a legkülönfélébb művek, a Kockavadászoknál Lego kiállítás, rajz-és építő verseny várja a lurkókat, a HangolÓranál pedig mindenféle hangszert ki lehet próbálni.

Színházi programok is várnak

Külön a gyerekekhez szólnak az Aranyszamár Bábszínház látványos, a humort egyáltalán nem nélkülöző, tanulságos előadásai is, ahogy a Világjáró marionettek c. sokszorosan díjnyertes, világjáró, egyszemélyes produkció és a Trillmanók is, akik közös játékra és zenélésre invitálnak mindenkit a Ligetben.

Ha valaki nemcsak szemlélné, de szívesen fel is lépne a világot jelentő deszkákra, az most megmutathatja tehetségét a VOLT tehetségkutatóján.

A Liget színpadon szombat délután mindenki bemutathatja, milyen ügyesen táncol, énekel, zenél vagy éppen milyen tehetséges szavaló. A produkciókat szakmai zsűri is pontozza.

Csak a fantázia szabhat határt, hogy éppen kivé válunk a fesztiválon: a társasjátékok garmadájával érkező Játszóház Projektnél a gyerkőcök kipróbálhatják milyen mamutra vadászni, lehetnek seriffek a vadnyugaton, megmenthetik a világot a pusztulástól vagy óriás szörnyek bőrébe bújhatnak. Az alkotókedvűek a KACS Műhelyben készíthetik el saját akváriumukat csodálatos vízi lényekkel, majd a textil bábokat életre is kelthetik saját meséjükben. A Játszóház Projekt és a KACS Műhely egész héten tárt kapukkal várja a gyerekeket, ahogy a fesztivál is.

A gyerekprogramokról további infó ezen a linken érhető el.