Újbor és hálaadás az adonyi szőlőhegyen

Remek idő, sok érdeklődő, jó hangulat. Így jellemezhetnénk az adonyi szőlőhegyen szombaton a Szent Orbán Borrend által megrendezett újbor és hálaadás ünnepét.

Az esemény középpontjában, a Kápolna soron szinte minden pince kinyitott, és ha kinyitott, minden betérő számára jutott néhány jó falat és néhány pohár újbor, és a még nem teljesen kész borból, a murciból is. (A murci egy erjedésben lévő vagy félig kierjedt, tejszerű, kissé zavaros újbor. Szénsavas, meglehetősen édes ízű köztes folyadék a must és a bor között. Még nem esett át tisztítási folyamaton.)

Bár errefelé a néphagyomány sokszor kotlának nevezi a murcit, de annak jelentésének semmi köze a borhoz, cserépből vagy vasból készült nagyobb edényt, lábast, bográcsot, üstöt jelent.

És hogy az újborünnepkor milyen jelentősége van a murcinak, azt mi sem bizonyítja jobban, ebben az évben is megválasztották a résztvevők a murcikirályt és a murcikirálynőt. (A versenyt a Ne­ichl pince, Neichl Attila vezetésével szervezte.) A lényeg: aki a murci alapján megállapítja, milyen bor is várható az adott palackból, az kapja a koronát – végeredmény lapzártánkig még nem volt.

A litánia után, amit Bozai Márton adonyi plébános vezetett, a meghívott borrendek mutatkoztak be, majd átadták a 2009-ben dr. Menyhártné dr. Zsiros Mária és dr. Menyhárt Ferenc által alapított Szent Orbán Vándordíjat.

Az alapítók és a borrend nagytanácsa döntése alapján az idén Fülöp Ferenc kapta a díjat. A hivatalos program befejezéseként a Pyrgos Görög Show zenés táncházi előadását láthatták az érdeklődők, és akik megtekintették az előadást, nem csalódtak, egy rendkívül színvonalas műsorban lehetett részük. A Pyrgos után pedig jöhettek a nyitott pincék, a 2019-es borok (nem) óvatos kóstolása.