Töretlen lendülettel fejlődik a vidék Magyarországa

A Magyar falu program beruházásai a járványhelyzet alatt sem álltak le.

Nincs jelentős fennakadás a Magyar falu program fejlesztéseinél, egymás után adják át országszerte a beruházásokat – derül ki a Magyar Nemzet riportjából és a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos tájékoztatójából.

A falvak népességmegtartó erejét szolgáló programban eddig kilenc pályázat jelent meg, és további kettő a következő hetekben várható. Bár a program csak tavaly kezdődött el, az eredmények már most látszanak, a kistelepülések versenyképessége növekszik.

Ahogy közúton haladva elhagyjuk Kisnémedit, és az enyhén szerpentines úton ereszkedünk le a völgybe, a még szintén Pest megyei Püspökszilágy felé, csodálatos látkép tárul elénk. Az alig 750 lelkes kisközség a települést U alakban körbefogó erdők ölelésében fekszik, a zsákfalucska térségében akkora a nyugalom, hogy egy mezei nyúl – amely nem szokott hozzá a forgalomhoz – csak az utolsó pillanatban ugrik be az útról a gabonatáblába.

Püspökszilágy főterén is magával ragadó, hogy ott nem a települések központjára jellemző közlekedési zaj, hanem a madárcsicsergés az úr. Ez az egyik áldása annak, hogy a faluban nincsen átmenő forgalom, ide csak az jön, akinek dolga van a településen.

Hamar kiderül azonban, hogy az elzártság nem egyenlő a fejletlenséggel. A faluban ugyanis annyi beruházást igazoló táblát látni, hogy azt egy lényegesen nagyobb lélekszámú kisváros is megirigyelné. Tordai Sándor polgármester már a községháza tárgyalójának falán is tucatnyi beruházás emléktábláját mutatja nekünk, de kiderül később, hogy ez nem is az összes.

Tavaly a Magyar falu program öt pályázatán indultunk el, és szerencsére három beadványunkkal nyertünk is támogatást – mondja.

Ennek köszönhetően vásárolunk egy modern, kilencszemélyes, mozgáskorlátozottak szállítására is alkalmas kisbuszt, amivel a gyerekektől, a kismamákon át az idősekig, bárkit tudunk fuvarozni, még a meleg ételt is. Sőt, a várhatóan nyáron megérkező buszt használjuk majd a tanulmányi kirándulásoknál és a falugondnoki szolgálatnál is – teszi hozzá.

Ugyancsak a Magyar falu programban nyert támogatásokból új eszközöket, gépeket vásároltunk az orvosi rendelőinkbe, többek között egy wifikapcsolatos EKG-gépet, amellyel a szakember akár az otthonában is meg tudja vizsgálni a beteget. Így ha az illető kórházba kerül, a korábbi, helyben készült eredményeit magával tudja vinni – számol be róla.

Ez azért fontos, mert több, csaknem százéves és annál idősebb lakónk is van – mondja Püspökszilágy első embere, aki elárulja a hosszú élet titkát is, ami szerinte a szalonna, a hagyma és a pálinka, illetve a csákány, a balta, valamint a kerékpár használata. – Az idegesség és a vegyszerek a fő gyilkosok – jegyzi meg nevetve, de nagyon is komolyan.

Gyógynövénykert az óvodában

A fejlesztésekre a község joggal lehet büszke, csakúgy, mint a klimatizált házi- és a gyermekorvosi rendelőre, ahol a szakemberek modern bútorokkal és eszközökkel felszerelt helyiségekben dolgozhatnak, az épület ellátását pedig napelemek biztosítják.

A polgármester kiemeli: helyben vért tudnak venni, az orvosok pedig egy sor vizsgálatot, sőt kisebb műtéteket is el tudnak végezni. A harmadik nyertes pályázatból a falu játékokat vásárolt az óvoda udvarára, amelyről mindent elmond, hogy hatalmas és gyönyörű fákkal tarkított, továbbá egy patak mellett terül el.

Ehhez fogható körülmények kevés településen állnak rendelkezésre. Az ide járó csaknem harminc gyermek impozáns környezetben játszhat majd nyártól az udvaron, ahol még egy fűszer- és gyógynövénykert, illetve egy veteményes is helyet kapott.

A polgármester azonban, bár nagyon örül a fejlesztéseknek, további beruházásokat indítana. Abban reménykedik, hogy azok a pályázataik, amelyek tavaly nem nyertek, idén célba érnek. Ha így lesz, akkor végre vásárolhatnak a községnek egy többfunkciós karbantartógépet, rendbe tehetik a temetőt, és utakat újíthatnak fel a Magyar falu program segítségével.

Tordai Sándor nagy előnynek tartja, hogy a pályázatok előfinanszírozásosak, nem kell hozzájuk önerő, így igyekeznek minden lehetőséget megragadni.

Egyre több a gyermek az iskolában

Nemcsak Püspökszilágyon örülnek a program pályázatainak, hanem a botanikus kertjéről híres Vácrátóton is, ahol szintén több fejlesztés valósult és valósul meg a központi támogatásoknak köszönhetően.

Spiegelhalter László polgármester dolgozószobájában, az asztalon néhány vékony dosszié hever, a különböző beruházások dokumentációi. Az elnyert támogatások összege megközelíti a 35 millió forintot, ezekből eszközöket és gépeket vásároltak a fogorvosi rendelőbe, de fejlesztették a helyi katolikus templomot is, ahová két nagy projektoros kivetítőt és egy elektromos orgonát vásároltak. A település és az egyház között kiváló az együttműködés, amelyet mutat, hogy a templomi pályázatot az önkormányzat munkatársai készítették el.

Emellett hamarosan indul az óvoda udvarának felújítása és a temető rendbetétele is. Azonban nem állnak meg, újabb fejlesztéseket terveznek. – Eddig három pályázatot adtunk be összesen 63 millió forintért. Fel szeretnénk újítani energetikailag az orvosi és védőnői rendelőt, ahová eszközöket is beszereznénk, továbbá tervezzük, hogy rendbe tesszük a Katona József utat is. E három beadványunk elbírálása még folyamatban van, de már készül a plébánia felújításának pályázata is – árulja el a település polgármestere, aki szintén nagyon fontosnak tartja a Magyar falu programot.

Szavai szerint az abban megvalósuló fejlesztések a fejlődés zálogai, és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy kistelepülés megmaradjon és meg tudja tartani a fiatal családokat.

Ebben pedig egészen jól állnak, mert tíz fiatalból hét helyben képzeli el a jövőt, és Vácrátótra csábítja a párját is. Ennek köszönhetően az óvoda és az iskola létszáma is jelentősen megnövekedett.

Spiegelhalter László biztos benne, hogy a koronavírus-járvány nem akasztja meg a Magyar falu programot. Szerinte ez és további más építkezések lennének az utolsók, amelyekről a kormány lemondana. – Ha mennek a fejlesztések, akkor van munkája az építési vállalkozásoknak, amely más ágazatokat is érint, és így pörög a gazdaság – teszi hozzá.

A kormány folytatja a vidékfejlesztést

Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Magyar Nemzet megkeresésére egyértelművé tette, hogy folytatódik és bővül a Magyar falu program.

A politikus hangsúlyozta: Magyarország kormányának továbbra is kiemelt célja, hogy a falvak népességmegtartó ereje erősödjön, ismét vonzóvá váljanak az ötezer fő és ez alatti állandó lélekszámú települések a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében.

Ehhez az életkörülmények folyamatos javítására van szükség, amelyet a program a zászlajára tűzött – tette hozzá.

A Magyar falu program pályázati köre a tervek szerint ebben az évben is három fő pillérre épül: szolgáltatásfejlesztésre, infrastrukturális és eszközfejlesztésre, valamint az identitástudat erősítésére. – Az érintett alprogramok 45 milliárd forintos költségvetési forrásának biztosításáról már döntött az Országgyűlés.

A tervek szerint idén is szakaszosan hirdetjük meg az egyes alprogramokat. Ebben az évben eddig kilenc pályázat jelent meg, további kettő pedig a következő hetekben várható – emelte ki Gyopáros Alpár. Hozzátette: új elemként jelenik meg az idei Magyar falu programban egy további kedvezményezetti kör a helyi önkormányzatokon, egyházi szervezeteken és magánszemélyeken túl, ezek pedig a helyi civil szervezetek.

A kormánybiztos kérdésre rámutatott arra, hogy a pályázatoknál a tapasztalatok szerint nincs fennakadás.

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse a jelenlegi veszélyhelyzet negatív gazdasági hatásait is. Vidéken az élet nem állt le, a pályázatok beadása folyamatos, a beruházások megvalósulása is halad. Egyedi eseteknél, ahol fennakadás észlelhető, ott is a kezelhetők a kérdések – fogalmazott.