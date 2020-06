Több száz gyereket zárkóztat fel az Ökumenikus Segélyszervezet

Minden nyári táborban komoly fejlesztőpedagógusi csapat foglalkozik majd a diákokkal.

Öt bentlakásos és tizenöt napközis táborban fogadja a rászoruló gyermekeket a nyáron a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, ahol a játékos foglalkozások mellett fejlesztő- és felzárkóztató programok is várják a résztvevőket. A táborokban nagy hangsúlyt fektetnek a digitális kompetenciák fejlesztésére, hogy a járvány esetleges második hullámát felkészülten fogadják a gyermekek – írja a Magyar Nemzet.

Nagy örömünkre szolgál, hogy mégis van lehetőség a nyáron táborokat szervezni, hiszen ezeknek a programoknak a megszervezésére évek óta nagy hangsúlyt fektetünk – nyilatkozta a lapnak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.

Gáncs Kristóf hozzátette: az elmúlt években jelentős beruházásokat valósítottak meg azért, hogy a karitatív szervezetnek saját táboroztatóhelye legyen, amit sikerült is a Somogy megyei Kastélyosdombón kialakítaniuk.

Ennek köszönhetően az ökumenikus segélyszervezet idén is tud bentlakásos táborokat szervezni, igaz, az eredeti terveikhez képest kevesebb programot tudnak megtartani.

Így is öt bentlakásos táborban tudjuk térítésmentesen fogadni a rászoruló családok gyermekeit. Emellett szervezünk összesen kilenc helyszínen tizenöt, szintén ingyenes egyhetes napközis tábort is – mutatott rá a kommunikációs igazgató.

Mint elmondta, ezeknél a programoknál, az élményeken túl, a fejlesztésre és a felzárkóztatásra is komoly figyelmet fordítanak a karitatív szervezet munkatársai, ami a járvány miatt ebben az évben kiemelten fontos. Szavai szerint a rászoruló gyermekek közül a digitális oktatási rend alatt nagyon sokan még jobban lemaradhattak, hiszen sokaknál nem volt meg az ehhez szükséges családi háttér, illetve nem álltak rendelkezésre az ehhez szükséges eszközök.

Gáncsi Kristóf örömtelinek nevezte, hogy az egyik legrégebbi stratégiai partnerük, az E.On a szervezet mellé állt, és ennek köszönhetően az idén nyáron és ősszel körülbelül hatszáz gyermeknek tudnak segíteni. Az ötvenmillió forintos támogatásból táborokat és azokat követő felzárkóztató programokat szerveznek, illetve digitális eszközöket szereznek be, amelyekkel a gyermekek tanulását tudják támogatni.

A kommunikációs vezető kérdésre kifejtette, hogy a táborok júliusban indulnak, de a legtöbb program a hónap második felében és augusztusban lesz. A programokat úgy tartják, hogy megfeleljenek a szigorú előírásoknak, és megfeleljenek a szigorú higiéniai követelményeknek. Emiatt egy-egy bentlakásos táborban jellemzően mintegy húsz főt tudnak fogadni, és körülbelül tíz szakember foglalkozik majd velük, hogy a felzárkóztatás minél sikeresebb legyen. Ennek érdekében minden esetben egy nagyon komoly fejlesztőpedagógusi csapat foglalkozik a gyermekekkel, akár egyénileg is, a táborok után pedig mindenkit utókövetnek. A napközis táborban lehetnek a húsz-harminc főnél nagyobb létszámok, de ez esetben több csoportra osztva, több turnusban fogadják a gyermekeket a járványhelyzet miatt.

Kérdésre Gáncs Kristóf kifejtette azt is, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó programjában több mint kétezer gyermekkel vannak kapcsolatban, és közülük kerülnek ki a táborok résztvevői.

A legtöbbjükkel év közben is kapcsolatban vagyunk, csak a táborokban el tudjuk mélyíteni azt a munkát, ami szeptembertől júniusig folyik. Erre most, a járványhelyzet miatt még nagyobb szükség van, mert a válságot talán az eddig is nehéz helyzetű családok szenvedik meg a legjobban – tette hozzá a szakember.

Ennek érdekében kiemelten fontosnak tartják a digitális kompetenciák fejlesztését, mert ha a jövőben a járvány újabb hulláma jön, akkor arra a helyzetre a lehető legjobban fel kell készíteni a rászoruló, a leszakadásra leginkább hajlamos gyermekeket. Azért, hogy a lemaradás ne fokozódjon, a karitatív szervezet az érintett családot más módon, krízistámogatással is segíti.