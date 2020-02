Tizenkettedik születésnapját ünnepli a Család-barát magazin

Kedden ünnepli 12. születésnapját a közmédia Család-barát magazinja. Az alkotók az évforduló alkalmából több különlegességgel is készülnek – közölte az MTVA Sajtó Osztálya.

A keddi ünnepi műsor vendége lesz többek között Király Viktor és felesége, akik a közelmúltban házasodtak össze; Kiss Kamilka és Lőrincz Ádám, akik előadják a Család-barát dalát.

Látható lesz az adásban a 4 for Dance formáció és Faragó Topi. Nem marad ki Bangó Margit sem, aki a Család-barát legelső vendége volt 12 évvel ezelőtt, az állandó szakértők pedig új oldalukról mutatkoznak be – olvasható a közleményben.

A Család-barát ajándékoz is:

a Bethesda Gyermekkórházat Rátonyi Kriszta látogatja meg, aki a műsorkészítők nevében készségfejlesztő játékokkal, kifestőkkel és mesekönyvekkel lepi meg az ott lábadozó gyerekeket.

Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie egyik legújabb dalát adja elő akusztikus gitáron az adásban és a műsor örökbe fogad egy kengurut is a Fővárosi Állat- és Növénykertből. A műsorvezetők segítségével a kulisszák mögé is bepillanthatnak a nézők, akiket sok más meglepetéssel is várnak a képernyő elé és a Család-barát Facebook oldalán.

A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy

a február 10-i hét is különleges lesz a magazin történetében, mert ahogy minden évben, most is tematikus adásokkal kapcsolódnak a Házasság Hetéhez.

Ismert és civil párok, valamint a Házasság Hete idei és korábbi arcai mesélnek saját tapasztalataikról, mélységekről és magasságokról egyaránt. Az esemény fővédnöke, Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége is ellátogat a műsorba. A hét fénypontja a műsor hagyományaihoz hűen egy igazi esküvő lesz, ugyanis idén is összeadnak egy fiatal párt a Család-barátban.

Az összegzés felidézi, hogy

a műsor 2008-ban indult a Duna Televízióban, 2012 és 2015 között az M1 csatornán volt látható, azóta pedig ismét a Dunán jelentkezik a közéleti magazin.

A kezdetekben 26, majd 52 percesek voltak az adások, 2012-től pedig 90 percre nőtt a műsor időtartama. A 12 év alatt 16 műsorvezető vezette a magazint, ebben az évadban Fehérvári Gábor Alfréddal és Rátonyi Krisztával 6 tagúra egészült ki a Novodomszky Éva, Somogyi Dia, Csalami Csaba és Kolozsi Kilián alkotta műsorvezetői csapat.

Mint írják,