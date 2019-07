Otthon vagy konditeremben jobb edzeni?

Szégyenlősebbek a hazai közeget részesítik előnyben, de a megfelelő munka elvégzéséhez nem árt felkeresni egy edzőtermet.

A csupasport.hu az otthoni illetve a fitnesztermi edzést vette górcső alá.

A cikk szerzője, Roska Emese szerint a lelkiismeretes munka, a következetesség és az odaadás minden esetben meghozza gyümölcsét, ugyanakkor felsorakoztat pro és kontra érveket az otthoni edzés kapcsán.

Idősík

Pro: Az idő megválasztásának lehetősége csábító. Magam rendelkezem, mikor végzem el a napi edzésemet, a napomba hová tudom beszorítani a sporttevékenységemet.

Kontra: Ha a reggeli tréninget elszalasztom, napközben sokkal nehezebben veszem rá magam a feladatsorok elvégzésére. Igaz, az edzésre még mindig ott az este, de sok függ attól, a munkából mennyire kifacsartan érkezem haza.

Egyedüllét

Pro: Ha szégyellősebbek vagyunk, nem igazán mutatnánk meg magunkat egy edzőteremben, remekül elrejtőzhetünk otthonunk magányában. Ha introvertált típusok vagyunk, nem kell mások gondjait, örömeit, sikereit, kudarcait meghallgatnunk. Saját tempónkban haladhatunk.

Kontra: Nincs kontrollcsoport, nincs húzóerő, így egy-egy nehezebb feladatsornál (mondjuk, a huszadik négyütemű fekvőtámasznál) könnyebben megadjuk magunkat, ha éppen nem vagyunk az akaraterő bajnokai.

Eszköz

Pro: Nyilván csak a leggazdagabb emberek otthona vetekedhet egy-egy jobban felszerelt konditeremmel, de magunk is jól kiválaszthatjuk sporteszközeinket az otthoni munkához. A manapság oly divatos edzésmódszerek ráadásul nem túl eszközigényesek, többségük saját testsúlyos edzés, amelyet azért kiegészíthetünk egy kis súlyzós gyakorlattal, kettlebellel, gumiszalaggal, TRX-szel, amelyek jól tárolhatók.

Kontra: A konditerem a lehetőségek tárháza, ráadásul szakemberektől kaphatjuk meg a válaszokat kérdéseinkre, ha éppen elakadnánk egy-egy feladatnál. Illik megtanulni a konditermek rendjét, szabályait. Használj törülközőt, tisztítsd le magad után az eszközöket, és természetesen pakold vissza helyére a súlyzókat és egyéb kínzóeszközöket.

Anyagiak

Pro: Ha átböngésztük a neten a hozzánk közel lévő edzőközpontok árlistáját, láthatjuk, széles spektrumon mozognak. Ha otthon edzünk, minimum tízezer forintot megspórolunk magunknak, az utazási költségről, az esetleges konditermi büféfogyasztásról nem is beszélve.

Kontra: Megéri befektetni 10-15 ezer forintot a havi edzésmunkánkba. Sok helyen szaunázási, infraszaunázási lehetőséggel is szolgál a fitneszcenter, a gépeknek köszönhetően nemcsak súlyzós edzéseket, hanem kardiogyakorlatokat is végezhetünk. Vásárolhatók kombinált bérletek is, vagyis akár váltogathatjuk is heti programunkat a kondigépek és az aerobikterem között.