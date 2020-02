Online: szabad az arctalanság mögé bújni?

A Wikipédia információja szerint a netikettnek minden online felületre, fórumra, az internetes konzultáció minden formájára van vonatkozó része a rövidítésektől a hangulatjelekig.

A múlt századi tánc- és illemtanárok tananyagához képest mára óriási a különbség, mert az újabb és újabb élettereink megjelenése merőben más viselkedési szokásokat hívott életre.

A „rohaminnováció” zűrzavart okozott, mert a különböző kommunikációs helyzeteket eltérő módon értelmezzük, eligazítást pedig a hagyományos etikettkönyveink csak a legritkább esetben adnak. Szüleink azt még megtanították, hogy a telefonban illik bemutatkozni, de tanácsaik jobbára csak a vezetékes telefon udvarias használatára vonatkoztak. A mai generáció számára mindez már a múlté.

Több ilyen jellegű gyűjteményes szabálytár készítése, hogy úgy mondjam szárba szökkenő kezdeményezésnek a célja, hogy olyan ajánlásgyűjteményt dolgozzanak ki, amely segíti az eligazodást az e-világban. Tanácsokat nyújtva arra nézve, hogyan használhatjuk a modern kommunikációs platformokat udvariasan, mások zavarása, ugyanakkor a technikai lehetőségek adta kényelmi funkciókról történő lemondás nélkül.

A különböző kommunikációs helyzeteket eltérő módon ­értelmezzük

Alapvető irányelv az enciklopédia szócikke alapján például, hogy ne írjunk csupa nagybetűvel, ne sértsünk meg más valláshoz fűződő érzelmeit, ne írjunk a chatre vagy a fórumba oda nem illő dolgokat. Az elektronikus levelezés alapszabálya az is, hogy konzervatívnak kell lenni a küldésben, de liberálisnak a fogadásban.

Neves informatikai szakemberek, közéleti személyiségek – tudósok, nyelvészek, újságírók, bloggerek, protokollszakértők, színészek – sokan sokszor foglalkoztak a témával, sőt készült egy átfogó hazai, szinte minden, korunkban használt információs eszköz használatával kapcsolatos, eligazítást jelentő digitális e-etikett is. Most már csak alkalmaznunk kellene.