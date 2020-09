Olvasóink bizonytalanok a koronavírus tüneteinek megítélésében

Itt van az ősz, itt van újra – és itt van vele együtt a megfázási és az allergiaszezon, na meg úgy tűnik, a koronavírus-járvány második hulláma is. Háromféle egészségügyi probléma, hasonló tünetekkel.

A járványügyi szakemberek azt kérik, ha a koronavírus-fertőzésnek is tulajdonítható tüneteket észleljük magunkon, fokozottan figyeljünk környezetünkre. Kérésük jogos, a fertőzésveszély csökkentése még a megszokott és kevésbé veszélyes betegségek esetében is bárkitől elvárható, nemhogy az új vírus terjedésének idején. Fölvetődik azonban a kérdés, hogy a hasonló tünetek miatt mégis honnét tudhatjuk, hogy megfázással, allergiával vagy ezzel az új nyavalyával van-e dolgunk. Olvasóinkat ezért legutóbbi szavazásunk során arról faggattuk, ők vajon hogyan különböztetik meg a megfázás és a koronavírus tüneteit.

A legtöbben, mintegy 39 százaléknyian kissé lemondó választ adtak: ők, mivel „mást nem tehetnek”, a tünetek jelentkezése esetén abban bíznak, hogy csak megfáztak, és nem a koronavírus fertőzte meg őket. Megértjük a bizonytalanságukat és azt is, hogy egy kis nátha miatt nem állhat meg az élet, de nyilván ők is belátják, hogy most többről van szó. Mi van, ha tényleg a koronavírussal sikerült találkozniuk? Ezért ha „mást nem”, annyit azért biztosan megtehetnek, hogy maszkot húznak.

Maszkot húznak, mint azok a válaszadók, akik a második legnagyobb, mintegy 35 százaléknyi csoportját jelentik olvasóinknak, és úgy nyilatkoztak, hogy amikor csak lehet, így tesznek, mert ennek a járványnak a fele sem tréfa.

Náluk is felelőségteljesebbek azok a válaszadók (14 százalék), akik a tünetek jelentkezése esetén mindenképpen otthon maradnak. Azok részéről, akik ezt megtehetik – feltehetően ilyenek a nyugdíjasok vagy azok, akik otthonról is végezhetik a munkájukat -, kétség kívül ez a legjobb választás, mindannyian köszönjük nekik!

Hasonlóan jó megoldás, amit a válaszadók 12 százaléka tesz: tünetek észlelése esetén felhívja a háziorvosát, és vele konzultálva mérlegeli a kockázatokat. Ez azért is szerencsés eljárás, mert ha a szakember úgy ítéli meg, tesztet kérhet számukra, amelynek segítségével jó eséllyel megállapítható, hogy valóban érintettek-e a koronavírus által, vagy csak megfújta-e őket a parlagfűport szállító, hűvös esti szellő, és ettől folyik az orruk vagy ettől köhögnek.