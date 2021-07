Olaszországban augusztus 6-án életbe lép a green pass minden 12 évet betöltött személy számára

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.07.28. – 73. hét

Itt a nyár, és a kávézóm üres reggelente, hiszen aki csak teheti, most nyaral, mert augusztus 6-tól a green pass komplikálni fogja az életünket. A kiskorúak (12 felettiek) legtöbbje oltatlan, így szüleik kénytelenek lesznek két naponta tesztelni vinni őket, ha utazni, nyaralni szeretnének.

Kiváncsian várom hogy mennyivel fog csökkeni a konditerembe járók száma a pass miatt, ugyanis a teremhez tartozó 7 sávos uszodában így is egyedül szoktam úszni (ennyire még sohasem szerettem úszni járni, megyek is minden este).

A római reptér hármas termináljában megnyílt a VAX AND GO, vagyis az oltás lehetősége, ha valaki gyorsan beoltatná magát még mielőtt repülőre szállna.

A római gyógyszertárak felvállalták a green pass kinyomtatását, de maguk sem gondolták hogy gyógyszertáranként átlagosan napi 120 személy jelentkezik a green pass papír változatáért, ami jócskán lelassítja a kiszolgálást.

Egy 17 éves fiú segítséget kért az iskolában, mert NO VAX (oltásellenes) szülei nem járultak hozzá oltásához. Az iskola által ügyvédi segítséghez jutott, és bíróságra került problémája, ahol a bíró úgy döntött, szülei beleegyezése nélkül is megkaphatja az oltást. Egyre több fiatal kér segítséget az iskolában hogy oltáshoz juthasson.

Eljárás indult az ismert virológus, Roberto Buroni ellen, a Twitter oldalán megosztott gondolata miatt: “Gyűjtést javaslok a NO VAX-osok (oltás ellenesek) Netfix előfizetésére augusztus 5-től, mikortól otthon maradnak mint az egerek.”

(A green pass bevezetése miatt.)

Az aktív fertőzöttek száma: 74161 (egy hete még 51308 volt)

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában: 5696 ebből Lombardiában 720 (12,64%).

A kórházi ellátásra szorulók száma 1685 (+74 tegnapról mára), egy héttel ezelőtt 1196 volt.

Az intenzív osztályon kezeltek száma: 183 (-6 tegnapról mára), egy héttel ezelőtt 158-an voltak az intenzív osztályon.

Az intenzív osztályra került betegek száma az elmúlt 24 órában: +9

Házi karanténban vannak 72293-an, egy héttel ezelőtt csak 49954-en voltak.

Eddig gyógyultak száma: 4128568

A mai napon gyógyultak száma: 1827

A járvány áldozatainak száma: 128010, a mai napon 15 áldozatot regisztráltak.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 4330739.

A koronavírus elleni védőoltásból eddig 66694614 dózis került beadásra. 35517554-en (59%) kapták meg az első dózist, és 31177060-an befejezték oltásukat (megkapták mindkét dózist vagy a monodózisú Johnson&Johnsont (a lakosság 50,2%-a).

Az elmúlt huszonnégy órában 248472 teszt által 5696 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt hetek (szerda) tesztaránya:

júl. 28. 2,29% 248472 teszttel +5696,

júl. 21. 1,81% 235097 teszttel +4259,

júl. 14. 1,02% 210599 teszttel +2153,

júl. 07. 0,57% 177977 teszttel +1010,

jún. 30. 0,42% 185016 teszttel +776,

jún. 23. 0,48% 198031 teszttel +951,

jún. 16. 0,69% 203173 teszttel +1400,

jún. 09. 1,01% 218738 teszttel + 2199,

jún. 02. 1,28% 226272 teszttel +2897,

máj. 26. 1,51% 260962 teszttel +3937,

máj. 19. 1,92% 306744 teszttel +5506,

máj. 12. 2,56% 306744 teszttel +7852,

máj. 05. 3,23% 327169 teszttel +10585

Az országos tesztarány 2,29% (100 tesztből 2 pozitív), Lombardia tesztaránya 1,88%. (100 tesztből 2 pozitív).

A számok alapján látható hogy a hullám emelkedik. A kormány aggódik az iskolakezdés miatt, és kéri a szülőket hogy mihamarabb oltassák be a 12 évet betöltött gyerekeket. Az iskolában kötelező marad a maszk viselete, és ha az iskolai dolgozók, valamint a tanulók nem lesznek beoltva, félő hogy a következő tanévben is lesz közülük aki a mindenki által megutált online oktatásra kényszerül.

Az iskolai dolgozók 78%-a már megkapta mindkét oltását, és az oltatlanok közül sokan már foglaltak időpontot. A kormány egyenlőre nem teszi kötelezővé az iskolai dolgozók száma az oltást, augusztus végén fog döntést hozni az addig beoltásra kerülők százaléka alapján. Az iskolások kötelező oltása is felmerült, de erről megoszlik a vélemény a kormányon belül is, ezért egyenlőre nincs napirendren.

Augusztus 6-án életbe lép a green pass minden 12 évet betöltött személy számára (Olaszországon belül szükséges hozzá: 14 nap eltelte az első oltás után, vagy 48 órán belüli teszt, vagy igazolás a Covid fertőzés utáni gyógyulásról). A pass kötelező lesz a zárt éttermekben, bárokban (a pultnál való állva fogyasztás kivételével), múzeumokban, kondi termekben, rendezvényeken. Belföldi hajó-, vonat- és repülőutakhoz.

A green pass egyenlőre nem kötelező a városi tömegközlekedési eszközökön és az iskolában, de az iskola utáni sport tevékenységekhez szükséges lesz.

Kacziba Andi