Nem tesznek félre nyugdíjas éveikre a fiatalok

Jó egészség, a rokoni kapcsolatok ápolása és példaképként élni az ifjúság számára – ezek a mai húszas éveik elején járó fiatalok legfőbb vágyai saját nyugdíjas éveikre.

Az 1997 után születettek számára az egészség a legfontosabb, ha a jövendőbeli nyugdíjaskorukról van szó. A fiatal válaszadók 62 százaléka ezt tartja a leginkább nélkülözhetetlen feltételnek a boldog nyugdíjas évek megéléséhez. Majdnem ugyanilyen fontos a számukra, hogy ezt az időszakot anyagi függetlenségben élhessék meg (61 százalék), de a családdal töltött minőségi idő is helyet kap a prioritásaik között (60 százalék). Azonban a barátokkal való kapcsolattartást a válaszadók mindössze 18 százaléka tartja a boldog nyugdíjaskor feltételének – derül ki az OTP Nyugdíjpénztár friss, reprezentatív felméréséből.

A kutatásunk rámutatott, hogy ahány generáció annyi féle nyugdíjas-álom. Egy valami viszont nem változik, ez pedig az, hogy az időskori éveket a legtöbben a pihenésnek szeretnék szentelni. Számunkra pozitív eredmény, hogy a megkérdezettek mintegy fele nemcsak boldog szeretne lenni, hanem példát is szeretne mutatni az akkori fiatalok számára. Tavaly mi a nyugdíjpiac szereplői közül elsőként láttuk meg ezt a lehetőséget és igyekeztünk a fiataloknak megmutatni, hogy a nyugdíjaskor igenis lehet menő a maga nemében. Örömmel látjuk, hogy az általunk bemutatottakhoz hasonló nyugdíjas példaképek másokat is példakép szerepre inspirálnak, azonban azt is érdemes észben tartaniuk a fiataloknak, hogy egy igazi példakép az élet minden területén, így a pénzügyekben is tudatos – mondta el Nagy Csaba az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak.

Sikeres, szakmai és emberi példaképek



A Z generáció képviselőit véleményük szerint az életükben elért érdemek teszik majd elégedett nyugdíjassá. A korosztály képviselőinek mintegy fele, 48 százalék akkor érzi majd magát teljesnek ebben az időszakban, ha már mindent megvalósított abból, amit eltervezett. 44 százalékuk pedig még ennél is merészebb álmokat dédelget, egyenesen szakmai és emberi példakép kíván lenni az akkori fiatal generációk számára. Ugyanakkor az élethosszig tartó munka csupán a korosztály elenyésző, 4 százalékát vonzza.

A cél világos, az oda vezető út azonban tervezetlen



Bár a céljaik tekintetében nagyon is határozottak a mostani friss pályakezdők, egyetemisták, azt azonban még nem látják, hogy ahhoz, hogy a nyugdíjról szőtt álmaik valósággá váljanak, nem elég csupán hátratett kézzel vágyakozni. A Z generációs válaszadók 78 százaléka jelenleg nem tesz félre a nyugdíjas éveire, 34 százalékuk pedig egyáltalán nincs azzal tisztában, hogy milyen típusú nyugdíj célú öngondoskodási formák segíthetik a boldog nyugdíjas korhoz vezető úton.

