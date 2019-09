Nem csak a teste profitál abból, ha elhagyja az alkoholt

Már egy hónap után is érezni fogja a változást az élet minden területén.

A statisztikák azt mutatják: a magyarok fejenként átlagosan 14 liter tiszta szesznek megfelelő alkoholos italt fogyasztanak el egy évben. Nem véletlen, hogy rengetegen szenvednek az alkohol káros hatásaitól. De mi történik, ha egy teljes hónapra leteszi a poharat? A Ripost cikkéből kiderül, mindenképpen érezni fogja az absztinencia hatását, még akkor is, ha előtte nem ivott túlságosan sokat, inkább csak alkalmanként engedett az ital csábításának.

Fogyni fog



Az alkoholban rengeteg a kalória, és a vércukorszintet is hirtelen megemeli. Könnyen lehet, hogy a leszokás első időszakában kívánni fogja a cukros ételeket, legfőképpen pedig az üdítő italokat. Mivel javulni fog az emésztése, az étvágya is megnőhet. Ám ha képes ellenállni ezeknek a hirtelen jött, ám gyorsan el is múló késztetéseknek, akkor – a felesleges cukorbeviteltől megszabadulva – könnyen ledobhat egy pár kilót.

Szebb lesz a bőre

Az alkohol lebontásának egyik mellékterméke, az acetaldehid vizet von el a szervezetből – így a rendszeres alkoholfogyasztás kiszárítja, és fakóvá teszi az arcbőrt. Alkohol hiányában azonban az arca újra üdévé, fiatalossá válhat. A szem alatti táskák is eltűnnek.

Kipihentebb lesz

Az alkohol ugyan kiüt, de sokat ront az alvás minőségén, így felébredve kialvatlan lesz. Ha viszont nem iszik lefekvés előtt, lehet, hogy egy ideig nehezebben alszik majd el, de reggel sokkal könnyebben, frissebben ébred, és napközben is jobban oda tud majd figyelni a munkájára.

Csökken a betegségek kockázata

A túlzott alkoholfogyasztás sok betegség kockázatát növeli, ezek rizikója csökken, ha abbahagyja a szeszes italok ivását. A magas vérnyomás és más szív- és érrendszeri betegségek kockázata például már egy hónapon belül csökkenésnek indulhat, de a máj és az alkohol által szintén károsított fogzománc is regenerálódásnak indulhat.

Megfájdulhat a feje

Az alkohol növeli a fájdalomküszöböt, így könnyen lehet, hogy a leszokás első heteiben fájdalmasabbnak fogja érezni a mindennapokat, gyakrabban fájhat például a feje.

Bonyolultabbá válik a társasági élete

Ha a baráti társaságában szokás az alkoholfogyasztás, nehéz lesz megállni, hogy ne igyon, különösen, ha lelkesen kínálgatnak. Így átalakulhat a szabadidő eltöltése is, lehet, hogy nem fog annyira vágyni a korábbi barátok társaságára.

A párkapcsolata viszont sokkal jobb lesz

Az alkohol a szerelemben is rossz tanácsadó: bódult állapotban olyan viszonyokra is igent mondhat, amilyeneket józanul messze elkerülne. Ha viszont józan marad, ezen a téren is jobb döntéseket hozhat. A már meglévő kapcsolat is harmonikusabbá válik, ha nem alkohollal próbálja oldani a napi stresszt, hanem valódi, értékes együttléttel. A szexben is csak ideig-óráig jó „doppingszer” az alkohol: bár a vágyat rövid időre felszítja, a szerelmeskedés sokkal jobb józan állapotban.

Borítókép: illusztráció