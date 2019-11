Megkezdődött a téli segélyprogram Kárpátalján

Az Ökumenikus Segélyszervezet

Szeptember 24-én országos pénzadománygyűjtést hirdettek a 1353-as adományvonalon, hogy minél több rászoruló családnak nyújthassanak segítséget a legnehezebb téli hónapok előtt.

A figyelemfelhívás célját szolgálta a szeptember 28-án megrendezett 5. Beregszászi Jótékonysági Félmaraton is, ahol Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a segélyszervezet önkéntesének vezetésével mintegy hatszáz versenyző állt rajthoz a szolidaritás és az összefogás üzenetével.

Az így összegyűlt közel 9 millió forintot kárpátaljai téli segélyprogramjára illetve rászoruló gyermekeket és családjukat segítő tevékenységére fordítja az Ökumenikus Segélyszervezet. A tervek szerint idén télen 45 család számára vásárolnak bőséges családi élelmiszercsomagot, ami mellé családonként 500 kg brikettet adományoz a segélyszervezet. 54 gyermek számára vásárolnak karácsonyi csomagot a munkatársak, valamint egy év alatt 126 alkalommal szerveznek fejlesztő foglalkozást közel 60 nehéz sorsú gyermek számára.

Az első családoknak Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke és Gerevich János, az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai vezetője személyesen adtak át élelmiszercsomagokat és több hónapra elegendő brikettet. Az adományok átadásába bekapcsolódtak az őszi összefogás kiemelt vállalati partnerei, a Szerencsejáték Zrt., az MKB Bank és Meditop Kft. vezetői is.

Fókuszban a gyermekek

A kézzelfogható krízistámogatások mellett az elmúlt időszakban felértékelődött a Segélyszervezet gyermekek felzárkózását segítő programja is. A több éve folyó gyermekfejlesztő foglalkozásokat jelenleg összesen több mint 50 gyerek látogatja rendszeresen Beregszász három magyar tannyelvű iskolájából. A Tanoda rendszerben zajló fejlesztő program keretében heti 5 napon át 10 órában fejlesztőpedagógusok bevonásával tart fejlesztő foglalkozásokat a gyermekek számára a segélyszervezet. Továbbá heti egy délutáni alkalommal angol, ukrán és magyar nyelvi fejlesztés történik, valamint heti egy délután pszichológus foglalkozik a gyerekekkel. A fejlesztésben részt vevő gyerekek hátrányos helyzetű, olyan nehéz anyagi és szociális körülmények között élő családokból származnak, akiknek jövedelme nem éri el az Ukrajnában egy főre megállapított létminimum összegét (1936 UAH). Ezek a családok legtöbb esetben az iskolai étkezést sem tudják biztosítani gyermekeiknek, akiket az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai a foglalkozás elején szendviccsel és teával vendégelnek meg. A hátrányokkal induló gyermekek, amennyiben nem kapnak segítséget a felzárkózásban, az így is nehéz helyzetüket tovább rontják azzal, hogy folyamatosan hiányozni fognak az iskolából, emiatt korai iskolaelhagyókká válhatnak. 2019 augusztusában egyhetes nappali tábort is szerveztek a segélyszervezet munkatársai a Tanoda programban részt vevő gyermekek számára.

A tanodai fejlesztő foglalkozások mellett – Ukrajnában, így Kárpátalján is elsőként – a Segélyszervezet Biztos Kezdet Gyerekház programot működtet Beregszászon. A programban olyan nehéz körülmények között élő édesanyák vesznek részt kisgyermekeikkel (0-3 éves korig), akik számára megoldhatatlan problémát jelent a szociális hátrányok leküzdése. Az itt eltöltött idő étkezési lehetőséget biztosít, egészségügyi tanácsadást nyújt, játszóházi és szabadidős tevékenységekre ad alkalmat és gyógyszervásárlási támogatásban részesíti a rászoruló családokat. Az édesanyák mindemellett szakember vezetésével bővíthetik ismereteiket az egészséges táplálkozás, a higiénés szempontok, a gyermek fejlődési szakaszainak sajátosságai, a gyerekkel való játék és a gyerek napirendjének kialakításával kapcsolatban.