Még vethetők az őszi zöldségek a kiskertben

Lassan már a szeptembernek is vége, és úgy tűnik, az idő is egyre ősziesebb, de ez a kertben korántsem jelenti a szezon végét, hiszen vannak olyan növények, amelyeket még ilyenkor is érdemes, netán ilyenkor kell elvetni, ha saját termésünket szeretnénk fogyasztani.

Teljesen megszokott dolog, hogy ma már évszaktól függetlenül szinte mindenfajta zöldség, gyümölcs megvásárolható a nagy szupermarketekben, de a legjobb és legegészségesebb, ha inkább mi magunk termesztünk meg a kertünkben azt, amit tudunk. Még ősszel is vethetők az olyan növények magvai, amik elviselik a hideget vagy nagyon rövid idő alatt szedhetők. Ilyen a zeller, a hónapos retek vagy a spenót. Ráadásul utóbbi kettőre nem is kell sokat várni, és már szedhetők is. Ezzel természetes formában teremthetünk magunknak vitamin- és ásványianyag-forrást. A zellerre picit többet kell várni, mert az majd csak december-január környékén lesz hasznosítható, viszont jól jön a testet-lelket melegítő húslevesbe. Az ősz a legtöbb évelő növény ültetésének ideje is, úgy mint az őszi fokhagyma, a télálló zöldségek palántái, például a fejes saláta, brokkoli, kelkáposzta, káposzta.

Akinek van fűszernövényes ágyása, az ültethet nálunk is áttelelő gyógy- és fűszernövényeket, kaprot, lestyánt és orvosi zsályát.