Már több mint százezren támogatják a gyermekekért indult összefogást

A gyűjtés folytatódik a 1353 adományvonalon és a Tesco áruházakban is.

Hagyományai szerint idén is elindította Felhőtlen gyermekkor elnevezésű, országos tavaszi figyelemfelhívó és adománygyűjtő kampányát az Ökumenikus Segélyszervezet. Bár a karitatív szervezet egész éves munkájában kiemelt szerepet kap a rászoruló gyermekek támogatása, a Gyermekek hónapjaként is aposztrofált időszak kiemelt célja, hogy kiemelt figyelmet irányítson a nehéz sorsú gyermekek támogatásának fontosságára.

A hatodik éve meghirdetett gyűjtéshez számos módon – így a 1353-as adományvonal hívásával, online adományozással, valamint a Tesco áruházakban vásárolható kuponokkal – az egész országból könnyen lehet csatlakozni.

Az adománygyűjtéssel azt kívánja elérni a segélyszervezet, hogy országos intézményhálózatában minél több hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását tudja segíteni rendszeres fejlesztő és közösségi foglalkozásaival. Az egész éves esélyteremtő munka részeként a gyűjtés kiemelt célja a segélyszervezet nyári táborainak támogatása is.

Az országos akcióhoz ezúttal is stratégiai partnerként csatlakozó Tesco áruházak kasszáinál kapható 250 forintos kuponokból az akció első két hetében több mint 70 ezer darab fogyott, azaz 17,5 millió forintot összeget adományoztak már a vásárlók. A 1353-as adományvonalat ugyanezen időszak alatt 30 ezerszer hívták, ami 7,5 millió forint értékű pénzfelajánlást jelent.

Az adománygyűjtéshez továbbra is bárki csatlakozhat a jól ismert 1353-as adományvonalon, melynek tárcsázásával hívásonként 250 forint adományoz a rászoruló gyermekek támogatására. A célkitűzés továbbra is támogatható a Tesco áruházak kasszáinál kapható adománykuponok megvásárlásával. Az összefogásról bővebben a www.segelyszervezet.hu oldalon lehet informálódni, ugyanitt van lehetőség online adományozásra is.

Átutalással vagy csekkbefizetéssel a 11705008-20464565 számlaszámon lehet adományozni, a közlemény a „Felhőtlen gyermekkor” megjelölést feltüntetve.