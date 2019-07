Ma már jóval egyszerűbb kutyával nyaralni

Akár a Balatonhoz is elutazhat a család kedvencével együtt, hiszen hivatalosan két kutyabarát fürdőhely is van, hamarosan pedig Keszthely déli strandja is várja majd a négylábúakat.

Nem volt még telt ház a múlt hét végén a két balatoni kutyás strandon, de a szombaton tartott III. Fonyódi Dog Beach Festnek már főszezoni látogatottsága volt. A Balaton első, ötcsillagos kutyás strandján úszóversenyt is rendeztek a házi kedvenceknek, és megmérették ügyességüket azok is, akik a kutyájukkal együtt siklottak a szörfdeszkán. A tónak a fővároshoz legközelebb eső, 2500 négyzetméteres balatonföldvári kutyabarát strandján is sok kutyás család töltötte a hétvégét, és a Magyar Nemzet úgy tudja, a két tihanyi ebfürdő is sokakat vonzott.

A balatoni fürdőhelyekre kutyát nem szabad bevinni, kivéve, ha az önkormányzat – amint Fonyódon vagy Földváron – engedélyezi a kutyabarát fürdőhely megnyitását.

A két tihanyi ebstrand nem legális, de az önkormányzat nem tiltja, hogy azokban a négylábú kedvencek is megmártózzanak. Balatonbogláron három éve próbálkozott a városvezetés kutyás strand kijelölésével, és bár megvolt egy vízterülethez a helyhatósági engedély, a lakosság ellenállása miatt nem nyílhatott kutyás fürdő – emlékeztetett a Kutyabarát.hu közösségi portál egyik alapítója és projektmenedzsere.

Sziládi-Kovács Tibor elmondta, jövő nyáron Keszthely déli strandja is kutyabarát fürdőhely lesz, de ismeretei szerint jelenleg nincs másik olyan települési önkormányzat, amely kutyás strand létesítését tervezi. A tó északi partja egyébként sem alkalmas erre – jegyezte meg. A lap kérdésére elmondta, honfitársaink közül becslések szerint nyaranta százezren visznek magukkal kutyát hazai üdülésre, és egyre több külföldi házaspár, család érkezik Magyarországra a házi kedvencével.

Meghatározott rendben Szigorú házirend szerint üzemel mindkét balatoni kutyás strand. A földváriba például csak oltási könyvvel vihetők be a kutyusok, az agresszívak csak pórázon tarthatók. A gazdinak és a strandfenntartónak gondoskodnia kell az állat számára árnyék lehetőségéről, ivóvízről, és számolni kell a nagy testű kutyák nagyobb helyigényével. Időnként sétáltatni is ajánlatos a strandoló kutyát, oda kell figyelni, hogy a fürdőhelytől távol végezze el a dolgát, és természetesen gondoskodni kell arról is, hogy a kutyapiszok ürülékszedő zacskóba kerüljön.

Borítókép: Egy kutya jön ki a vízből Fonyódon, a Balaton-part első kutyabarát fürdőhelyének átadásának napján, 2016. június 1-jén.