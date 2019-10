Legyen magától értetődő a környezettudatosság

A környezetvédelem korszakunk egyik legfontosabb feladata, amivel kapcsolatban lényeges, hogy már egészen korán jó szokásokat alakítsunk ki a gyermekeinkben.

Nekik már legyen magától értetődő mindaz, amit mi most próbálunk újratanulni – írja a csalad.hu.

Töltsünk vele minél több időt a természetben

A legegyszerűbb módja, hogy a gyermekünk megtanulja értékelni, tisztelni és szeretni a természetet, a Földünket és a körülöttünk élő élőlényeket, ha minél több időt töltünk vele a szabadban. Menjünk túrázni, kertészkedjünk, látogassunk el az állatkertbe, vagy sétáljunk egyet a közeli parkban. Mutassuk meg neki a különböző növényeket, állatokat és magyarázzuk el: óvnunk és védenünk kell őket, hogy sokáig ilyen csodálatos környezetben élhessünk.

Szelektáljunk együtt

Csinálhatunk játékot is a dologból: adjunk a kezébe egy joghurtos dobozt és kérdezzük meg, milyen anyagból van, majd mossuk el együtt és kérjük meg, hogy dobja a megfelelő otthoni szelektív szemetesbe. Kisebbeknek megkönnyíthetjük a feladatot, ha számukra érthető ábrákkal felmatricázzuk a kukáinkat. Ha legközelebb veszélyes hulladékot dobnánk ki (pl. elemet), vigyük magunkkal a csemeténket is és magyarázzuk el neki, miért van szükség rá, hogy ezt a megfelelő helyre szállítsuk. Ellátogathatunk vele egy hulladéklerakóhoz is, hogy lássa, milyen utat jár be egy általunk megvásárolt termék.

Olvassunk mesét, nézzünk dokumentumfilmet a témában

Szuper ötlet, ha beszerzünk néhány szelektálással, környezettudatossággal kapcsolatos mesekönyvet és együtt olvasgatjuk őket. Tegyünk fel neki kérdéseket a látottakkal kapcsolatosan. Ha már úgyis tévézik a csemeténk, legalább nézzen valami olyat, amiből tanulhat is. A Caillou például egy kedves rajzfilmsorozat, ami kimondottan edukációs céllal készült a témában 3-5 éveseknek. A Bolygónk, a Föld című dokumentumfilm szintén nagyon tanulságos lehet, ráadásul kellemes közös időtöltés egy esős, őszi napon.

Vásárlás helyett ösztönözzük újrahasznosításra

Fontos, hogy elmagyarázzuk életünk értelmének, hogy nem szükséges mindig mindenből újat venni. Ha valami elszakad, megvarrhatjuk, ha elromlik, megjavíthatjuk. Sőt, egy kis kreativitással újra is hasznosíthatjuk. Használjuk, amink van, addig, amíg csak lehet, ahelyett, hogy hagynánk magunkat újabb és újabb termékek vásárlására ösztönözni.

Mutassunk példát

És végül, a legfontosabb: járjunk elöl a környezettudatosságban és mutassunk példát a gyermekünknek. Ebből fog a legtöbbet tanulni. Amit otthon lát, később az lesz a természetes a számára.