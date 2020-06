Adományraktárként és a szervezet kirendeltségeként is működő krízisközpontot alakított ki a Johannita Segítő Szolgálat a Csongrád-Csanád megyei Mórahalmon. A létesítményt szerdán adták át.

A krízisközpont annak a pályázatnak a segítségével valósulhatott meg, amelynek keretében a Karitatív Tanács hat nagyobb szervezete 650-650 millió forintot, míg három kisebb tagja 200-200 millió forintot fordíthatott fejlesztésekre – közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke az eseményen.

Soltész Miklós hangsúlyozta:

a pályázatnak és a segélyszervezeteknek köszönhetően nyolc nagy logisztikai központ és 24 kisebb bázis valósult meg az ország területén, amelyek révén sokkal hatékonyabban elérhetőek a jövőben a magyarországi és határon túli, támogatásra szoruló közösségek.

A Johannita Segítő Szolgálat 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében.

Soltész Miklós kiemelte: a johanniták jelmondata „a hit védelme és a rászorulók támogatása” mindennél fontosabb, „a hit, a nemzet és az ország védelme pedig mindannyiunk feladata”.

A hitet azonban most két oldalról is támadják – tette hozzá.

Kifejtette:

az ifjúságot is romboló „liberális katyvasz”, illetve a muszlim hit terjedése és folyamatos térnyerése mellett öt éve „a migrációs válság negatív következményét is megtapasztalhatjuk”.

Éppen ezért a központ a rászoruló emberek, családok segítése mellett, a határvédelemben részt vevő szervezetek tagjainak is támaszt nyújthat majd – fűzte hozzá.

Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: a kormány azzal tudja leginkább meghálálni a segélyszervezetek áldozatos munkáját, ha támogatja, segíti tevékenységüket.

Emlékeztetett: a 200 millió forint európai uniós támogatásból Mórahalmon, egy önkormányzati telken krízisközpontot, adományraktárt és a Johannita Segítő Szolgálat kirendeltségeként is működő épületet építettek fel, a Nógrád megyei Terényben pedig a szervezet ifjúsági és gyermektáborát újították fel és korszerűsítették.

Az államtitkár szerint a koronavírus-járvány is megmutatta, hogy mekkora szerepe lehet az ilyen jellegű központoknak, illetve fejlesztéseknek, hiszen szükség esetén akár a határvédelembe kirendelt katonák, illetve a mező- vagy polgárőrség étkeztetésében és pihentetésében is szerepet játszhatnak.

Nógrádi Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta:

a krízisközpont a településnek a biztonságot jelenti a jövőben, „annak az együttműködésnek a szimbólumát, hogy soha sincsenek egyedül, és ha bajba kerül határ menti kisvárosuk és annak közössége, akkor segítők érkeznek Mórahalomra”.

A krízisközpontban a jövőben a helyi Bonitas Nőegylet jótékonysági egyesület tagjai kezelik majd a felajánlásokat, adományokat, és gondoskodnak róla, hogy eljussanak a rászoruló családokhoz – tette hozzá a polgármester.

Porcsalmy László, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke elmondta: a krízisközpont megépítését több cél is vezérelte. Egyrészt a határ őrizetében résztvevők pihenőhelyének biztosítása mellett, tagjaik révén, egyfajta pszichoszociális támogatás nyújtására is felkészültek. Másrészt a mórahalmi kirendeltség a Johannita Segítő Szolgálat dél-magyarországi központjaként – egy helyi szervezettel összefogva – kiváló helyszíne a Délvidék felé tartó segélyszállítmányok koordinálásának is.

A pályázat részeként az oktatóteremmel, raktárral, valamint orvosi rendelővé alakítható helyiséggel is rendelkező krízisközpont megépítése mellett katasztrófa- és vészhelyzeti mentéshez szükséges eszközöket, egészségügyi ellátáshoz és elsősegélynyújtás oktatásához szükséges eszközöket, valamint szállítóeszközöket szereztek be.

A mórahalmi építkezésre és eszközbeszerzése több mint 120 millió forintot fordítottak – közölte a segélyszervezet elnöke.

Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, a Johannita Segítő Szolgálat magyar tagozatának káplánja beszédében kitért arra, hogy a Johannita Rend több mint 900 éve áll „Krisztus szolgálatában, a hit védelmében és a gyengék gyámolításában”.

Tevékenységük révén ispotályok hálózata adott menedéket az úton lévő zarándokoknak, a harcban sérült katonáknak, a betegeknek és a bajba jutottaknak – tette hozzá.

Borítókép: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Karitatív Tanács elnöke beszédet mond a Johannita Segítő Szolgálat krízisközpontjának átadóünnepségén Mórahalmon 2020. június 24-én