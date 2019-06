Kiderült, miért születik több kisfiú, mint lány

100 lányra világszerte 105 fiú születése jut.

Nem csak a képzeletünk játszik velünk, a statisztikák szerint tényleg több fiú születik, mint amennyi kislány.

De vajon mi lehet ennek az oka? Van rá néhány elképzelés.

A biológia szerint nagyjából ugyanannyi az esélye egy lánymagzat megfoganásának, mint egy fiúénak – írja a Ripost. Egyes biológusok szerint viszont a jobb módú, magasabb státuszú nőknek gyakrabban születik fia, mint lánya. Annak a fiúnak, aki egy több fiúgyermeket nevelő családból érkezik, szintén gyakrabban lesz fia.

A fiú magzatok, és a fiú csecsemők ráadásul méhen belül és a születés után egy ideig is érzékenyebbek a stresszre, ezért sérülékenyebbek. A csecsemőhalálozásnak is komolyabban ki vannak téve, mint a lányok. A természet valószínűleg ezért gondoskodik róla, hogy több fiú magzat foganjon meg, mint kislány. Az Egyesült Királyságban és Európa fejlett felén az első világháború utáni években 100 lány születésére körülbelül 102 fiú születése jutott, és a fiúk enyhe dominanciája azóta is fennmaradt.