Íme a leghatásosabb gyógyteák!

Kimerültség, idegesség, álmatlanság? Jó hír, hogy mindegyik problémára létezik hatásos gyógynövény!

A mindmegette.hu összeállításában különböző gyógyteákat javasol a mindennapi nehézségek könnyítésére.

Gyömbér – narancs tea: fokozza a vitalitást

Gyakran vacog, az ujjai pedig hidegek? A gyömbérben található anyagok átmelegítik a testet, a narancs pedig az anyagcserét optimalizálja.

Adagolás: Forrázzon le 1 csésze meleg vízzel 1/2 teáskanál reszelt gyömbért, majd szűrje le. A narancsteához forrázzon le 4 evőkanál fekete teát és 1 db jól megmosott narancs héját 1 liter vízzel. Hagyja állni 5 percig, majd szűrje le, és adjon hozzá 4 evőkanál narancslevet. Végül keverje össze a kétféle teát. Naponta 1-2 csészével igyon meg belőle.

Citromfűtea: hangulatjavító

Ha állandóan feszült, ingerült és kimerült, igyon rendszeresen citromfűteát. A növény kedvező hatással van a hormonháztartásra, kiegyensúlyozza a pajzsmirigyműködést. (Pajzsmirigy-elégtelenség esetén nem javasolt a fogyasztása!)

Adagolás: 2 teáskanál citromfűből készíts teát 2,5 dl forró vízzel.

Rooibos tea: megfiatalít

A Dél-Afrikából származó tea kiváló frissítő és szomjoltó. Emellett igazi szépségelixír is, hiszen a benne lévő C-vitamin és ásványi anyagok (réz, vas, kalcium és magnézium) csillogó hajat és erős körmöket varázsolnak.

Adagolás: Mivel nincs benne koffein, bármikor fogyasztható.

Rozmaringtea: hat a vérkeringésre

A XIX. századi német természetgyógyász, Kneipp, vérkeringés-fokozó tulajdonságai miatt a kedvenc gyógynövényei közé sorolta. Ennek köszönhetően egyébként még a hajnövekedésre is hatással van.

Adagolás: Forrázzon le 1 teáskanálnyi rozmaringot 1 csésze vízzel.

Hársfatea a jó alvásért

Meghűléses betegségek esetén remek izzasztószer, köhögéscsillapításra is kiválóan alkalmas. Köptető, nyákoldó hatású.

Adagolás: Forrázzon le 2 dl forró vízzel 2 teáskanál szárított hársfavirágot. 10 perc elteltével szűrje le.

Fogínygyulladásra zsályatea

A száj-, a fogíny- és a toroknyálkahártya gyulladásának kezelésére alkalmas.

Adagolás: Forrázzon le 1 csésze forrásban lévő vízzel 2 teáskanál szárított vagy friss zsályalevelet, majd 10 perc múlva szűrje le. Naponta 2-3 csészényit érdemes fogyasztani belőle. Lehűtve toroköblögetésre is alkalmazható.

Borsmentatea, az univerzális segítő

A borsmenta friss aromája elűzi a szájszagot. Akkor is hatásos, ha köhögés kínozza, hiszen tágítja a hörgőket, és nyugtatja a légcsövet. Ezenfelül görcsoldó hatása is van, így puffadás esetén megszünteti a problémát. Sőt, sokan még fejfájás esetén is ezt isszák!

Adagolás: Naponta 3-4 csészével.