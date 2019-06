Ilyen egy fesztivál a sofőr szemével

Hogyan utazik a Hooligans, Caramel, Malek Andrea vagy Radics Gigi a fellépéseire? Mit csinál a turnébuszban a Subscribe?

A Like Balaton újságírója, Szaniszló Hajnalka egy tapasztalt sofőrt kérdezett a kulisszatitkokról.

Kondella Krisztián 2001-ben kezdte a szakmát, mára a hazai zenei élet krémjével dolgozott már vagy dolgozik együtt sofőrként.

Jelenleg is aktívan zenél, saját zenekara a Cuki Presszó néven fut. Turnébusszal járja az országot, és a határon túl is, s van mit mesélnie. 2001 táján, amikor Krisztián zenekaroknak kezdett sofőrködni, 2-3 hozzá hasonló korú sofőr volt a szakmában.

Mióta dolgozol a szakmában és emlékszel-e rá, kit fuvaroztál először?

20 éve vagyok a szakmában. Zenészként kerültem ide. Autóversenyeztem is, és mivel volt egy 9 személyes kisbuszom, szóltak, hogy ha tudok, akkor vigyem már el az ismerősöket egy koncertre. Ezután már nagyon könnyen jött minden.

Ezzel párhuzamosan a Suckerpunch zenekar (ős glam rock csapat volt – a szerk.) próbáira is bejártam, majd vállaltam, hogy szerzek szponzorokat (a versenyzés miatt nekem megvoltak a kapcsolataim), hogy ebből lehessen klipet forgatni, turnét szervezni. Utánanéztem, hogy hogyan lehet fesztiválokra bekerülni előadóként, és így lett belőlem menedzser.

Szerettünk volna nagyobb zenekar elé elmenni játszani, s úgy gondoltuk, hogy a Hooligans áll hozzánk a legközelebb. Mivel ismertem Kiss Endit, meg tudtuk beszélni velük, hogy az előzenekaruk legyünk. Ebből az lett, hogy az én autómmal ment a két zenekar, és ezért cserébe nekünk nem kellett fizetnünk az előzenekaroskodásért.

Egyértelműen a Hooligans volt az, akit először vittem sofőrként. 80-100 koncertet csináltunk így együtt. Vittem abban az időben az Akela zenekart és a Black-outot, s ezzel párhuzamosan elkezdtek visszahívni azok, akikkel már dolgoztam. Időközben az én zeneiskolai társaimból is zenészek lettek, ők is velem szerettek volna utazni. Beindultak a dolgok. Ez lassan húsz éve volt!

A Balaton nem csak a mostanában megszaporodott nagy fesztiválok miatt népszerű, mindig is az volt. Hogyan változott szerinted az elmúlt években, esetleg évtizedekben a Balaton képe a fesztiválok hatására?

A régiek – például a régi jazzisták vagy Falusi Mariannék a Pa-Dö-Dővel – gyakorlatilag leköltöztek három hónapra a Balatonhoz, és egy szezon alatt többször is körbementek a Balatonon, annyira sok bulijuk volt. A turisták körülbelül kéthetente cserélődtek a Balatonnál, és így mindig új közönségnek tudtak játszani, megállás nélkül koncertezhettek, az egész balatoni szezonban. Ezeket váltotta fel mostanában a helyi borfesztivál, ahol kicsit tudják forgatni a zenekarokat és akkor egy-egy formáció többször tud játszani a Balatonnál, mondjuk Hévíztől Lelléig max. 8-10 állomáson.

Most mi a helyzet? A turizmusra milyen hatással lehet mindez?

A bor- és egyéb gasztronómiai fesztiválok nagyon jót tettek a Balatonnak. Mennyiségben szerintem ez most épp ideális, ha ennél több rendezvény lenne a Balatonnál, akkor az már vagy a minőség rovására menne vagy a látogatottságot rontaná. Ennél többet szerintem nem bír el a tó, ez most épp jó.

A turisták nem feltétlenül fesztiválra vagy koncertre mennek, és nem is minden este.. Egyet-egyet megnéznek, de azt gondolom, inkább pihenni szeretnének. Ha fesztiválokra mennek, akkor az olyan horderejű kell, hogy legyen, mint például a Balaton Sound.

Kivel dolgozol jelenleg? Melyik fesztiválokra szállítottál vagy szállítasz előadókat?

Sokat megyek idén például Füredre. Ott a szabadtéri színpad nagyon pörög, felújítják a művház színpadát, oda főleg Dolhai Attilát viszem színházi projektekre. Jelenleg a Sárik Peti Trióval megyek, de a nyáron – ugye, most újra összeáll a Subscibe (ők lesznek például a Strand Fesztiválon) – így most velük egész nyáron megyek balatoni fesztiválokra is.

Mennyit alszol a fesztiválszezon ideje alatt? Ilyenkor tudod élvezni a fesztivált egy kicsit te is?

Felelősséggel kell ezt kezelni. El tudok menni megnézni egy-egy koncertet, de utána elmegyek pihenni. Mérlegelem, hogy megnézhetem-e az adott koncertet, mert én például ma a Balatonon vagyok, de holnap is vissza kell jönnöm egy másik fesztiválra, ugyanúgy le kell vezetnem az utat és emberek ülnek mögöttem, akinek a biztonságáért én felelek. Ezért inkább elvonulok és alszom, rápihenek.

Egy fesztiválszezon alatt mennyit vezetsz? Órában és km-ben. Hányszor érnénk ezzel körbe a Balatont?

Három hónap alatt megyek körülbelül harmincötször a Balatonra. Az oda-vissza körülbelül 300 km. Az 10.500 km három hónap alatt. 100-150 km a Balaton, ha körbebringázod. Számold ki, akkor nagyjából hetvenszer megyek körbe a Balatonon.

Egy fesztiválszezon alatt mennyi benzint tankolsz bele a buszba?

1200 liter / hónap körülbelül. Egy átlagfogyasztású személyautóhoz képest igen sok. Négyszer annyi körülbelül – 400.000 Ft megy el egy szezon alatt üzemanyagra.

Tudod-e, hogy körülbelül mennyi benzinkút van a Balaton körül?

Nagyon kevés. Összesen, amerre én járok szerintem tíznél nincs több. Megdöbbentő, tudom, de ez van.

Mi volt a legjobb fesztiválos-zenekaros élményed és miért?

A legjobb az, hogy azokkal az emberekkel találkozhatom, dolgozhatok, akiket régen hallgattam, akikre felnéztem és akikre még mindig felnézek. Őket most szállítom a busszal, vagy dolgozom velük más formában. Hogy az egyik nagyszínpadról nézem végig a stábbal a másik nagyszínpadon fellépő világsztárt (Linkin Park vagy Prodigy a Balkan Fanatikkal), hogy együtt ebédelek a zenészekkel, hogy bizalmat szavaznak nekem és együtt élhetem át velük a fesztiválozás, koncertezés élményét. Elégedett vagyok azzal, amit szakmailag elértem.

Van zenekaros/fesztiválos extrém kalandod?

A Zoltán Erika zenekarral voltunk a Balatonbogláron. A koncert utolsó negyedórájában leszakadt az ég, és mindenki szanaszét ázott, szabadtéri buli volt. Mentettük a hangszereket a buszba, s hazafelé mindenki majdnem hogy meztelenül ült buszban, hogy legalább a nadrág vagy a póló valamennyire megszáradjon. Zoltán Erika külön autóval ment, ő nem volt velünk akkor, még mielőtt valaki túlgondolná. Jöttünk haza egy fesztiválról, és a zenekar meztelenül ment be az egyik zenekar vásárolni a benzinkútra. Azt vártam, hogy mikor kerülünk be a helyi hírekbe, mikor látom a buszomat viszont a tévében. Vicces szituáció volt.

Kivel dolgoznál még szívesen?

A Brains-szel szívesen dolgoznék, mert nagyon szeretem őket. Talán majd egyszer. Például az East zenekar nagy kedvencem. Abban Takács Tamás énekel. Sikerült bevonzani, hogy dolgozhassak vele. Ilyen Radics Gigi is, vagy Pásztor Anna. Mellettem kezdte el az Anna and the Barbiest, itt mutogatta a buszomban a dalokat, az első AATB dalokat. Mellettem nőtt fel a zenekar. Óriási a kontraszt azok között, akikkel dolgozom, akiket szállítok. Például egyik nap csinálok egy Arénát mondjuk Caramellel, aztán viszek egy klubbulira jazzistákat, vagy Szakcsi-Lakatos Bélát viszem, Szőke Niki, Berki Tamás, Kowalsky meg a Vega… Mindenkivel nagyon jó dolgozni. Nagyon jó rezgések ezek, mert mindenki tudja a helyét és a feladatát. Úgy dolgozom, hogy nem érzem, hogy dolgozom. Termékeny és előrevisz.

Mi volt az eddigi legextrémebb helyzet, amelyet meg kellett oldanod, amikor előadókat szállítottál?

Az például rendszeres és nagyon extrém helyzet, amikor a tér vagy a fesztivál közepére kell bemenned a nagy tömeg között, mert nincs kiépítve útvonal a zenekar szállítására. Azt a fesztiválozók nagyon nem szeretik, tudni kell kezelni a helyzeteket. Ugyanez van a balatoni fesztiválokon is, pláne, ha a strandon rendezik. Gondolj bele, a homokba süppedve, az embertömegen keresztül kell bevinni a busszal az adott előadót. Sokszor ez a fesztiválokkal kapcsolatban a legnagyobb problémánk. Még soha nem volt belőle nagyobb gond. De a strandon a fesztiválozók elkezdik rugdosni a buszt, ha rájuk dudál a sofőr, hogy odajusson a színpadhoz a zenekarral. Vízpart, árok, erdő – ez veszi körbe a színpadot, s nekem meg kell oldanom, hogy odajusson az előadó.

Mit tudsz tenni, hogy javuljon a helyzet?

Ezért hozták létre a Magyar Rendezvényipari Társaságot, ott a szállítóipari tagozat elnöke vagyok, és épp az ilyen helyzetek megoldásán, javításán dolgozunk, hogy mind a balatoni, mind pedig az egyéb fesztiválokon is biztonságosan tudjuk szállítani az előadókat úgy, hogy az a fesztiválozókra se legyen negatív hatással. Ugyanakkor ebben a színpadépítők, a hang- és fénytechnikusok is benne vannak. Az a célunk, hogy minden szempontból biztonságosabbá tegyük a fesztiválozást.

Gondolj bele: jön egy vihar a Balatonon, és nem tudjuk kimenekíteni az előadót (és senki mást) a színpadról. A Balatonon egyik pillanatról a másikra jöhet a vihar, és szeretnénk megelőzni, hogy baj legyen.

Mit csinálnak a zenészek a turnébuszban, s szórakoznak-e a fesztiválokon? Szoktak strandolni a Balatonnál vagy bármi csinálni? Vízibicikli, stb.?

Átalakult mostanában a fesztiválok, s főleg a balatoni rendezvények struktúrája. A legtöbb rendezvényen van backline (alapvető hangfelszerelés a színpadokon), s emiatt sokszor az előadók lemennek korábban például a családdal, barátokkal, s pár napot nyaralnak a fellépés előtt a tónál, s csak fesztivál napján ugranak át a helyszínre, ma már másképp kell szállítani őket, nem jön mindig mindenki velem a turnébusszal.

Borítókép: Kondella Krisztián Tolcsvay László koncerten a színpadon