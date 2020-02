Így vonja be élete párját a házimunkába

Ha folyton piszkálja a férjét, amiért nem hajlandó kitakarítani a fürdőszobát, vagy levinni a szemetet, nem fog sikerrel járni.

Ahelyett, hogy mindent magára vállalna, inkább vonja be élete párját a házimunkába. A Vasárnap Reggel legutóbbi számában ötleteket is ad arra vonatkozóan, hogy kérjen segítséget.

Bókkal könnyebb

Ha folyton piszkálja a férjét, amiért nem hajlandó kitakarítani a fürdőszobát, vagy levinni a szemetet, nem fog sikerrel járni. Hamarabb érhet el hatást nála azzal, ha dicsérni kezdi.

Mondja neki például, hogy mennyire izmosnak látszik, ahogy porszívózik, vagy hogy milyen jó az illata, miután kiteregette a ruhákat.

Versenyszellem

Amikor az erősebbik nem képviselője valamilyen kihívással találja szembe magát, szervezetében megnő a tesztoszteron nevű férfi nemi hormon szintje, hogy minden erejét és problémamegoldó képességét latba vethesse a siker érdekében. Célravezető lehet, ha fogadást ajánl neki. Mondja például ezt: „Biztos, hogy én nagyobb felületet sikálok tisztára a konyhában öt perc alatt, mint te a fürdőszobában!” Meglátja, ezzel annyira feltüzeli benne a versenyszellemet, hogy szupergyorsan kitakarítja majd a mosdót és a zuhanyzót is.

Csábító kütyük

A férfiak biológiai okokból is irtóznak a tollseprűtől: azt gondolják, túl nőies látványt nyújtanak, amikor a kezükben tartják. Ellenben ha lehetőségük nyílik egy technikai újdonság kipróbálására, a munkát is szívesebben és hatékonyabban végzik el. Ha legközelebb vásárolni megy a párja, kérje meg, hogy hozzon mondjuk egy új felmosófelszerelést. Nagy valószínűséggel egy csúcsteljesítményű gőzborotvával fog hazatérni, ami ablakmosásra, kárpit- és fugatisztításra is használható. Új szerzeményét kipróbálandó pedig biztosan szívesen magára is vállalja majd ezeket a munkákat.

