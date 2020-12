Így hat a bezártság a szenvedélybetegekre

A Covid–19 olyan hatásai, mint a tartós bezártság és elszigeteltség, valamint a járvány negatív gazdasági következményei egyaránt fokozzák az emberek frusztrációját. A családok, a párkapcsolatok és az egyének életében is felszínre kerülnek az olyan rejtett vagy elhallgatott problémák, amilyen a szenvedélybetegség is.

A bezártság idején növekszik az emberekben a feszültség, ez a családra és az egyénre nézve egyaránt érvényes. Ha egy szerhasználónak családja van, egyre látványosabbá válik előttük a problémája, hiszen a kijárási lehetőségek megszűnésével otthon fogja folytatni az önkárosítást – fogalmazott Bajzáth Sándor addiktológiai konzultáns a Magyar Nemzetnek.

Bajzáth Sándor kiemelte, hogy

a munkahely elvesztése, a stressz folyamatos emelkedése tovább súlyosbítja a szenvedélybeteg állapotát.

Miközben az egyén vagy akár a család kasszája is apad, a hozzáférhető drogok drágulnak. Elmondása szerint a határok lezárása drágította az illegális szereket, miközben a kínálat csökkent, a minőség pedig felhígult. A szerhasználó viszont nem fog felhagyni a szenvedélyével akkor sem, ha kevesebb pénze van, tehát ha családban él, egyre súlyosabban károsítja a közös erőforrásokat.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a közgondolkodás bagatellizálja ugyan, de súlyos szenvedélybetegség az alkoholizmus is:

Magyarországon nyolcszázezer alkoholista él, akik a legalacsonyabbtól a legmagasabb státuszú társadalmi csoportokig mindenhol megtalálhatók.

A Covid idején az ő életükből sem tűnik el az alkoholfogyasztás, hanem áttevődik otthonra – fogalmazott. Saját praxisán keresztül tapasztalja, hogy

rengeteg magas státuszú ember számol be arról: erősödött az alkoholhasználata, amióta home office-ban van.

A szabályozott hétköznapok megszűnésével megszűnt a kontroll is, mert amíg autóba kellett ülni és vezetni, a munkahelyen józannak kellett lenni, addig az alkoholfogyasztás keretek közé szorult. Azonban az otthoni munkavégzés során, mivel a videókonferencián nem érzik a kollégák az alkoholszagot, egész nap szabadon ihatnak – mutatott rá a hétköznapi rutin megszűnésének hátrányaira a szenvedélybetegeknél.

A szakember szerint a jelenlegi helyzetben fokozódik az egyén magányérzése. Rengeteg egyedülálló ember él ma Magyarországon,

és ahogy fogalmazott: „Ebben a bezárt helyzetben derül ki igazán, hogy a barátok valódi barátok-e, vagy csak ivócimborák”.

Bezártak a szórakozóhelyek, kocsmák, sportklubok, aminek következtében a korábbinál jóval nagyobb nyomás nehezedik azokra, akik számára e tevékenységek biztosították, hogy emberek között legyenek. A társas érintkezés és a mozgás nélkülözhetetlen a feszültség oldásában. A függők többsége elszigetelődik – mondta, majd hozzátette: gyakran eleve a szerfogyasztás miatt magányosodnak el, a bezártság viszont erre hatványozottan rátesz.

A számukra elérhető segítségi formákról azt mondta: a személyes részvétellel működő anonim önsegítő közösségek tevékenysége is áttevődött az online térbe, amelynek megvan az előnye és a hátránya is. Előnye lehet, hogy ha valaki nagyon mélyponton van, akkor napi több csoportba is becsatlakozhat, ami sokkal jobb megoldás, mintha a káros szokásaiba menekülne vagy kárt tenne magában. A Covid negatív hatásaként emelte ki azt is, hogy

ha egy olyan szenvedélybeteg, akinél már kialakult a fizikai függőség, most próbálna leállni a szerhasználattal, egyáltalán nem biztos, hogy felvennék bármelyik addiktológiai osztályra, hiszen a Covid miatt túlterheltek a kórházak.

A szakember kiemelte, hogy a kijárási korlátozások hatására megjelentek az online kocsmák is. Többnyire a nők körében kialakuló szokás, hogy videókonferencia formájában a barátnők összeülnek, csacsognak és iszogatnak. Ez melegágya lehet a függőség kialakulásának. Ha valakiben alapvetően benne van a hajlam, a körülmények pedig legitimálnak egy olyan magatartásformát, amely azelőtt kontrollálva volt, és bizonyos helyekhez, körülményekhez kötődött, most könnyen áteshet a ló túloldalára.

Kitérve a párkapcsolatot érintő körülményekre, a szakember elmondta, hogy az összezártság felerősíthet jó és rossz dolgokat egyaránt. Ha valakinek a párja szenvedélybeteg, sokkal szembetűnőbbé válik a betegsége: a hűtőben megjelennek az italosüvegek, és mindennap ittas. Az is előfordul, hogy csak most derül fény a problémára, és hiába nem lehet már elhallgatni,

a járvány hatása nem teszi lehetővé a gyors kilépést a kapcsolatból.

Különösen káros ez a gyerekekre nézve, akik közvetlenül tapasztalják a szülők közötti feszültséget.

Az anyagi nehézségekkel, a bezártsággal, az egyedülléttel vagy éppen a társas magánnyal olyan mértékű frusztráció alakulhat ki, amelyet már csak segítséggel lehet megszüntetni. Éppen ezért nagyon fontos: ha valaki felismeri, hogy problémái vannak, és úgy érzi, egyedül nem képes megoldani, forduljon szakemberhez, és kérjen segítséget.

Borítókép: illusztráció