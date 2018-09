Hogyan maradhat fitt szellemileg is?

Hol is tartottam? Hol a szemüvegem? Megint nem jutott eszembe a nagynéném születésnapja! Bosszantó, ha valami kimegy a fejünkből. Szerencsére a feledékenység hátterében csak ritkán áll betegség, ám ahogy öregszünk, szinte mindannyian úgy érezzük, hogy egyre több lyuk van a memóriánkban. A probléma megoldása egyszerű: eddze az elméjét!

A szellemi fittség hanyatlása az esetek nagy részében arra vezethető vissza, hogy nem éri elég kihívás az agyunkat. Leggyakrabban a nyugdíjaskor beköszöntével jelentkeznek, illetve ilyenkor súlyosbodnak a panaszok – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi száma. A munkahelyi tevékenységekkel együtt járó szellemi igénybevétel, az élénk társasági élet, a széles érdeklődési kör vagy épp a kedvenc hobbi hiányában ugyanis nincs semmi, ami eddze a szürkeállományt. Szerencsére ennek a fordítottja is igaz: azaz az agy stimulálása javítja az emlékezetet.

Memorizáljon!

Sudoku, keresztrejtvényfejtés, újság- és könyvolvasás: ezek nemcsak kellemes szabadidős tevékenységek, de abban is segítenek, hogy állandó edzésben tartsa az agysejtjeit. Tévénézés helyett inkább töltse minél gyakrabban ezekhez hasonló programokkal a szabadidejét!

A mindennapi életben is számtalan olyan gyakorlat létezik, amellyel hasonló hatást érhet el. Próbáljon meg például fejből felidézni bizonyos telefonszámokat vagy lakcímeket, de hasonlóan jó hatása lehet egy vers vagy dalszöveg megtanulásának is.

Kis lépések, nagy eredmény

• Mindennap tanuljon meg egy újabb idegen szót vagy egy versszakot egy hosszabb költeményből!

• Reggelente próbálja meg a feljegyzései nélkül végiggondolni a napi programját, majd ellenőrizze az „eredményt”!

Együtt könnyebb

Egy kis csevegés a szomszédokkal, egy izgalmas társasjátékparti a rég nem látott barátnőkkel: ezek nemcsak a lelkének tesznek jót, hanem a szellemi teljesítőképességének is. Rengeteg tanulmány bizonyítja, hogy a társasági élet a szürkeállományra is pozitív hatással van. Távol élnek a szerettei? Sosincs késő ahhoz, hogy új ismeretségeket kössön. Iratkozzon be egy tanfolyamra, illetve lépjen be egy sportegyesületbe!

Az erek védelmében

A memóriaproblémákat többnyire az agyi erek csökkent működése okozza, amiért az érelmeszesedés a felelős. Éppen ezért fontos, hogy fizikailag is fitt maradjon a szervezete. Sportoljon rendszeresen! Naponta egy kiadós séta, hetente egy hosszabb kerékpártúra – mindez a közérzetét is pozitívan befolyásolja.

Ügyeljen a táplálkozására is! Fogyasszon friss gyümölcsöket és zöldségeket, hús helyett több halat, vaj és margarin helyett olívaolajat, alkalmanként pedig egy kevés vörösbort is. A mediterrán konyha alapelemei bizonyítottan jó kondiban tartják az ereket, nem beszélve arról, hogy az ezekben az országokban élők átlagéletkora is magasabb.

Borítókép: Shutterstock