Zongoraórát és táncfoglalkozást tartanak mások nappalijában

A Covid-19-pandémia miatt nehéz helyzetbe kerültek az oktatási intézmények. Aligha tudták elképzelni, hogyan lehet nyelveket, kémiát, netán testnevelést a távolból oktatni. Kiderült, fantáziával és akarattal minden lehetséges. Ezt bizonyították be a művészeti iskolák is, pedig nem volt csekély a kihívás.

A Violin Alapfokú Művészeti Iskolában magasan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező 29 lelkes pedagógus különféle hangszert, táncot, képző- és színművészetet oktat 624 növendéknek 19 tanszakon Dunaújvárosban, Rácalmáson, Pusztaszabolcson, Sárbogárdon és Cecén.

A távoktatás kihívásáról Puskásné Radnó Ágnes igazgató a következőképpen nyilatkozott: hadd kezdjem először a dicsekvéssel! Az idén két tanulónkat, Vén Leventét és Jakubik Beatrix Melisszát felvették a Magyar Táncművészeti Egyetem előkészítő képzésére. Leventét klasszikus ba­lett művész szakra, Beatrixot pedig színházi táncművész szakra. A Táncművészeti Egyetem 10 éves kortól várja a növendékeket a klasszikus balett szakra, 14 éves kortól pedig a modern tánc, néptánc illetve színpadi tánc szakra. Levente a Gárdonyi Géza Általános Iskola 5. osztályos tanulója. Elsős kora óta foglalkozik versenyszerűen a tánccal, több magyar bajnoki és kétszeres világbajnoki címet szerzett. Beatrix a 3 évenként induló színpadi tánc szakra jelentkezett. Büszkék vagyunk rá, hiszen a 4 körös felvételi után, a több mint 90 jelentkezőből felvett 20 tanuló között van. A gyerekek táncpedagógusa és felkészítő tanára Tóth-Varga Zsuzsanna volt.

– Az elmúlt hosszú hetek rendkívüli helyzetéből fakadóan a művészetoktatás is új utakra kényszerült. Így a Violin Művészeti Iskola tanáraival mi is próbáltuk megtalálni a távoktatás lehetséges módjait, azért hogy kapcsolatban maradjunk tanítványainkkal és szüleikkel. Megnyugtató és hálás tapasztalatunk, hogy a kezdeti nehézségeket leküzdve több mint egy hónapja folytatódhat az oktatás. Persze ez nem olyan, mintha igazából ott lennénk személyesen az órán, mégis a képernyőn keresztül jelen lehetünk a gyermekek tanulásában. Láthatjuk és hallhatjuk őket. Külön köszönet ezért a családoknak is, hogy lehetővé teszik a bejelentkezéseinket, hátteret biztosítanak mindehhez. De köszönet jár a gyermekeknek is.

A következőkben diákok és tanárok pár mondatban elmondják, hogyan élték, élik meg ezt az időszakot.

„A néptáncosok élete sosem könnyű. Pláne nem a négy fal között!”

A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes néptáncpedagógusai, Szőke Genovéva, Turóczi Rita és Suplicz Mihály: rengeteg tervünk, programunk, rendezvényünk volt folyamatban, amikor jött a járvány. Szólistáink éppen a felkészülés legvégén jártak, fellépésre készen, megmérettetésre várva. Saját rendezésű fesztiválunk utolsó simításait végeztük. Két csoportunk is végére ért egy alkotói folyamatnak, elkészült a várva várt új koreográfia, amikor kényszerpihenőre kellett mennünk. Nekünk vezetőknek, mindenképp gyorsan kellett reagálnunk, hiszen négy csoportunk is működik, összesen közel száz fővel. Amikor március 13-án este jött a hír, elindult a riadólánc. 15-én vasárnap estére, egy ingyenes webtárhelyen már ugrásra készen álltak az általunk összeállított digitális tartalmak, amelyeket azóta is állandóan frissítünk. Folyamatosan keressük a kapcsolatot a gyerekekkel, telefonon, interneten, nem hagyunk senkit elkallódni.

Nevezi Botond: az elmúlt hetekben a közösségi oldalakon végigsöpört az úgynevezett „legényesezz otthon” illetve az „üvegesezz otthon” kihívás, ami elérte a mi együttesünket is, így minden csoporttagunk csinál egy 1 perces videót, amiben táncol, majd kihív másokat. Nálunk az évről évre való húsvéti hagyományt idén sajnos egy digitális verzióban kellett előadni, de szerencsére így is sikeres lett. A csoport nagyon aktív minden héten van egy „létszámellenőrzés”, hogy mindenki jól van-e, és hogy mivel telik az otthon töltött idő.

Jánosi Hanna: az online oktatás kezdetben némi nehézséget okozott, új alkalmazásokat és felületeket kellett megismernünk. Azonban kijelenthetem, hogy tanáraink minden erővel azon voltak és vannak, hogy a lehető legjobban adják át és értessék meg velünk a tananyagot, és az órákon kívül is sokat érdeklődnek irántunk. Napi szinten beszélek az osztálytársaimmal, illetve a táncos társaimmal is, és heti rendszerességgel a pedagógusokkal is sikerül néhány mondatot váltanom, aminek nagyon örülök.

Polgár Petra, rácalmási telephely, zongora tanszak: pozitív és negatív gondolataim is vannak a digitális oktatásról. Sztipán Orsolya tanárnőm igyekszik a legtöbbet kihozni az adott helyzetből, így zeneelméleti tudásomat az interneten elérhető játékos feladatokkal bővítettük. Szerencsés vagyok, mert van zongorám, gyakorolhatok, mégis hiányzik a személyes jelenlét.

Géber Eszter Bíborka, rác­almási telephely, furulya tanszak: az online oktatás furcsa, élőben sokkal jobb. Nehéz így tanulni, mert néha késik a hang. De azért jó, hogy van ez a lehetőség!

Jakab Szandra Míra színművészet 3. csoport: az elmúlt hetekben azért nagyon jó, hogy volt Violin, mert kicsit kizökkentett a szürke hétköznapokból. A feladatok egyszerűek, egyáltalán nem vesznek sok időt igénybe, és amíg csinálja az ember, legalább hasznos dologgal tölti az idejét, nem unatkozik. Azért a videós órák nem teljesen ugyanolyanok, mint ha élőben ott lennénk, de még így is a hét egyik fénypontja, és most is ugyanannyira várom a szerdákat.

Ádám Viktória Ada színművészet 2. csoport: nekem személy szerint a naplóírás tetszik, amúgyis szeretem a hasonló stílusú könyveket, és így legalább én is kipróbálhatom magam az ilyen témájú írásban. Ettől függetlenül nagyon hiányoznak a próbák és a készülődés a színdarabra.

Kiss Johanna, modern tánc: számomra kihívást jelent az online oktatás. Bár jó, hogy a kezdetektől fogva nem maradt el edzés, és így van egy kis kikapcsolódás a nehéz hétben. De nehéz videó alapján megtanulni a táncokat, és hiányzik a társaság, a közös gyakorlás. Jó lenne már újra edzésre járni.

Jakubik Beatrix Melissza, modern tánc: zoom tanteremben naponta kapok videón megnézhető feladatokat is, amit a felvételt követően vissza lehet küldeni, de az egy másik ember állandó segítségét igényli. Az online táncoktatás sokkal jobb, előnye, hogy az oktató figyelemmel kíséri az elvégzett gyakorlatokat, így ugyanolyan, mintha tanórán lennénk, mert haladni kell a többiekkel, nem lehet pihenőt tartani, és majd később bepótolni. Nekem nagyon fontos megőrizni az erőnlétem, mert felvételt nyertem a Táncművészeti Egyetemre, így a jövőben is napi szinten foglalkozom a tánccal, ezért túl hosszú pihenőt, kiesést nem tarthatok.