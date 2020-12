Zöldsziget a városban

A Baracsi úton található arborétum természetvédelmi oltalom alatt áll, városunk egyik legértékesebb területe. Az arborétum értékeit felsoroló hivatalos dokumentumok, mint például a helyi értéktár gyűjtése kiemeli: egzotikus tűlevelű és lombhullató fákból álló csodálatos fagyűjtemény, ahol a fajok táblával vannak megjelölve.

Területén tanösvény is található ismeretterjesztő táblákkal, szabadon látogatható, háziállatokból álló kisállat-simogató is várja az érdeklődőket. A fedett helyen lévő padok és asztalok alkalmassá teszik tanórák megtartására. A fafajok és cserjék gyűjteménye különleges mikroklímát kölcsönöz a területnek. A Baracsi útról is megközelíthető arborétum egy igazi zöldsziget a város közepén.

Munkatársunk még az ősz utolsó pillanatait örökítette meg e parkban. Az utóbbi hetekben-hónapokban számos olvasónk jelezte, hogy az arborétum környékén egyre több a szemét, a nem éppen véletlenül ottfelejtett háztartási és egyéb hulladék. Jó lenne megőrizni a város e megnyugtató zöldszigetét a jövő generációinak is.