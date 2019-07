Zászlóval köszönték meg, hogy itt maradtak

A szigorúan zárt körű csoport, az Intercisa Legion különítménye az első dunaújvárosi Rockmaraton fesztiválon alakult a metálzenét kedvelő dunaújvárosiakból.

Először a név volt meg, majd logó, azután pólóterv, és miegymás készült. Azóta a légió tagjai több koncerten is részt vettek az országban, és büszkén hordják saját logójukkal ellátott harci öltözéküket. Naná, hogy minden évben komoly létszámmal részt vesznek a Rockmaraton Fesztiválon! Mondjuk, ha hozzátesszük azt is, hogy többen zenészek is, már érthetőbb is.

Az Intercisa Légió minden évben készít kedvenc fellépőjének egy zászlót, amelyet próbálnak feljuttatni a színpadra is. Külön öröm, ha ez dedikálva kerül vissza hozzájuk. Így volt ez a Cannibal Corpse, vagy az Obituary esetében is. Azóta is féltve őrzik a relikviákat.

A Rockmaratonra készített zászlók közül idén először a fesztiválnak szól, és a szervezők felé sikeresen célba is ért. Varga Zoltán főszervező vette át a csoport képviselőitől kedden délelőtt. Az Intercisa Légió számára nagyon fontos ez a fesztivál, és úgy gondolták, hogy megajándékozzák őket. ezzel a zászlóval abból az alkalomból, hogy immár ötödik éve Dunaújvárosban tartják a Rockmaratont, a rockertársadalom legnagyobb örömére.

Képünkön az Intercisa Legion képviselői Varga Zoltánnal (középen): Ruff László, Buzási János, Pálfi László, Somogyi Anita Krisztina, Bozó Gyula, Nagy Zoltán, Suplicz Gábor Bernát, Fenyvesi László, Németh Ernő, Sándor Merő és Bazsó László.