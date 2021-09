Vonattal Bariban és környékén – ízek, strandok, katedrálisok

Gyaníthatóan az „olasz csizma sarkának” is becézett Puglia (ókori, illetve középkori elnevezése: Apulia) tartományt is hamarosan eléri a tömegturizmus fősodra. Érthető is az egyre fokozódó érdeklődés: Pugliának valóban van mit meg- és felmutatnia: sok évszádos, hangulatos óvárosok, gasztronómiai értékek sokasága és kevésbé kiépített, de könnyen megközelíthető szabadstrandok.

Bár a járványhelyzet közbeszólt, az olasz turisztikai szakma láthatóan hosszú évek óta megpróbálja a fősodorba emelni a korábban – hazánkban is – lesajnált Dél-Olaszországot. Nápoly és környéke, Szicília vagy Calabria már korábban is komoly népszerűségnek örvendett a magyar turisták körében, és egyre többen fedezik fel Puglia mesés értékeit is. Erre vállalkoztunk mi is a közelmúltban. Bari körül zöld szőnyegként terülnek el az olívafa-ültetvények. Egy 2019-es felmérés szerint a tartományban 50 millió olívafát regisztráltak, mindez a világ olívaolaj-termelésének közel tíz százalékát adja. Az olívák árnyékában pedig dúsan nőnek az ízes paradicsomok. Igen, mindjárt a terített asztalnál vagyunk, hiszen Puglia egészen varázslatos gasztronómiai értékeket bír felmutatni mindazok számára, akik szeretik a két fent említett fő összetevőt, a tenger gyümölcseit és az ízletes zöldségféléket. A tartomány fővárosának számító Bari hangulatos középkori óvárosa tekervényes és átláthatatlan, szűk utcás labirintusaiban napokat el lehet(ne) kóborolni. Barátságos tekintetű, terebélyes asszonyságok gyúrják és kínálják Puglia emblematikus tésztaféléjét az orecchiettét, közben robogók és komor macskák szlalomoznak a helyiek és a turisták között. Lépten-nyomon műemlékekbe, jelentős és monumentális egyházi épületekbe botlunk, amelyek általában szieszta időn (15-18 óráig) kívül látogathatók. Bari felfedezésére legalább két napot kell szánni, innen pedig tovább indulni egy-egy hosszabb kiruccanásra. Trani város közvetlenül a hullámtörők szomszédságában álló San Nicola-katedrálisát és kikötőjét mindenképpen érdemes útba ejteni, csakúgy, mint déli irányba Monopolit. A városka halászati flottája a mai napig jelentős. Ha kora reggel érkezünk, szemlézhetjük a halászok munkáját és a kikötői halpiac nyüzsgését is. Ha már Monopoli környékén barangolunk, kihagyhatatlan állomás a népszerű üdülőhely, a Polignano A Mare. A sziklák közé ékelődött, lagúnás strandja tömegeket vonz nyári időszakban, ám megéri egy-két órára elviselni a tolongást, mert a kristálytiszta tengervíz és a látvány minden plusz próbatételért kárpótol. Ha már a strandoknál tartunk. Gyakorlatilag minden tengerparti település mellett szabadstrandok sora húzódik. Ezek többsége kavicsos vagy sziklás, általában egy pár öltözőkabinnal felszerelt. A strandok többségénél a tengervíz tiszta, érdemes a kikötőtől távolabb eső fürdőhelyeket választani. Az autóbérlés ára meglehetősen felszökött az utóbbi időben, Bariban és környékén azonban a tömegközlekedés olcsó és megbízható, 1-6 euró között a fent említett települések vonattal elérhetők. Nem szóltunk még a helyi piacokról, a térségben készült sajtokat, sonkákat, különféle szalámikat, olívaolajat kínáló kisebb boltoktól, amelyeket itthon talán delikátesz üzletként emlegetnék, ám Pugliában a mindennapi bevásárlás részét képezik. Kóstolni, ízlelni és rácsodálkozni e kis boltok páratlan választékára, mindenképpen érdemes.