Víztelenítse a kerti csapokat és az öntözőrendszert, tegye el télre a virágokat!

Bár a jó idővel együtt a sok munkának is vége, azért mindig akad tennivaló a kertben, az erkélyen és a teraszon is. Készüljön fel már most a következő évszakra!

Ezt ne hagyja ki! Tündérszépek: jelentkezz! Ingyenes profi fotózás, felkészítő tábor, modellszerződés, 10 millió forint értékű nyeremény a legszebbeknek! Jelentkezz! Általános őszi munkák Szedje össze a lehullott faleveleket! Fontos, hogy semmiképpen ne égesse el őket, a legtöbb településen ez eleve tilos, helyette elszállítják a zöldhulladékot. Az elvirágzott növényeket és a lombozatot vágja vissza, a hulladék mehet a komposzthalomra. A szabadon maradt ágyásokat most jó felásni és a trágyázást is el lehet végezni. Nyugodtan meghagyhatja a nagyobb rögöket, mert a talajban lévő víz megfagyása, majd megolvadása tavasszal felazítja a földet. A locsolótömlőt ürítse ki és tegye el fagymentes helyre! Víztelenítse a kerti csapokat és az automata öntözőrendszereket is, hogy egyik se fagyhasson szét! Virágos ügyek A fagyok közeledtével fel kell szedni a későn virágzó kardvirágfajtákat, begóniákat, dáliákat. A tavasszal virágzó hagymákat október végéig ültesse el, hogy biztosan meggyökeresedjenek. Ilyenkor kell őket elültetni, mert a virágok kifejlődéséhez a hideghatás elengedhetetlen. Ha elmarad, a hagymából nem fejlődik virág. Az érzékeny dézsás és balkonládás növényeket (muskátli, leander stb.) költöztessük át fagymentes helyre (pince, padlás, lépcsőforduló). Fontos, hogy a helyiség ne legyen nyirkos, dohos, netán penészes, és hogy gond nélkül lehessen szellőztetni. A legtöbb növény 5–10 fokos hőmérsékleten, egymástól kel lő távolságban érzi jól magát. Emellett több-kevesebb fényt és vizet is igényelnek a nyugalmi időszakban. Így virágzik tavasszal is Szeretné, ha a muskátlija jövőre is virágba borulna? Ha ezekre az apróságokra odafigyel, sikeresen átteleltetheti. Az álló muskátli elviseli az enyhe, 1–3 fokos fagyokat is, de ha ennél hidegebbre fordul az idő, cselekedni kell. A világos és hűvös helyiség a legmegfelelőbb tárolóhely, ahol a hőmérséklet nem emelkedik 4–10 fok fölé. Tehát a legjobb, ha a pincébe vagy melléképületbe helyezzük. Mielőtt teleltetjük a növényünket, távolítsuk el róla az elszáradt leveleket, a nyíló virágokat és az esetleges kártevőket! Télen majd csak annyira öntözzük, hogy ne száradjanak ki teljesen. A sötét helyen teleltetett muskátlikat tartsuk csaknem teljesen szárazon! TIPP: A futómuskátlik csak magasabb, 15 fok feletti hőmérsékleten tartva maradnak életképesek a téli hónapokban. A melegben többet párologtatnak, ezért elkel nekik az öntözés. A teleltetés módja Hagyhatjuk az eredeti cserépben, visszavágva, de ha helyszűkében vagyunk, akkor a muskátlikat szedjük ki a balkonládából, és sűrűn egymás mellé állítva rakjuk őket egy kisebb ládába! Gyökereiket takarjuk be földdel, és a ládát állítsuk fagymentes helyre, tavasszal pedig, kiültetés előtt vágjuk vissza! TIPP: Sokan a száraz teleltetés mellett teszik le a voksukat, és újságpapírban vagy felfüggesztve tárolják a virágjukat. Ilyenkor nagyon fontos, hogy teljesen száraz legyen a gyökér, mert ha nedves lesz a papír, elrohadhat a tő. Gondoljon a jövőre! Természetesen nemcsak a növényekre kell ügyelni a fagyok beállta előtt. Fedett helyre kell vinni a kerti bútort, mert a szabadban tönkreteheti a nedvesség. Előzőleg alaposan tisztítsuk, illetve mossuk le, és hagyjuk megszáradni! Ha egymásra rakjuk az egyes elemeket, tegyünk közéjük kartonpapírt vagy rongyokat, hogy ne karcolódhassanak meg! Ha minden kerti munkával végzett, készítsen a sünöknek téli búvóhelyet és rakjon ki madáretetőket. Fontos: utóbbiakat rendszeresen fel kell tölteni eledellel és friss vízzel. Télikertek Még be sem köszöntött a tél, de már olyan érzése van, mintha hónapok óta el lenne szigetelve kedvenc helyétől, a kertjétől? Ezt az időszakot könnyítheti meg egy hőszigetelt télikert, ahol a hideg évszakban átadhatja magát a természet nyújtotta békének és a feltöltődést elősegítő napsugaraknak. Emellett is számos előnyös tulajdonsága van egy télikertnek. Nézzük, melyek ezek! 1. Megnöveli a lakóteret. 2. Hőszigetelő funkciót tölt be. Egy fűtött télikert kiváló helyet biztosít egzotikus növények teleltetésére. Így amíg kint esik a hó, a trópusokon érezheti magát. 3. A hatalmas üvegfelületeken bőségesen beáramló fény és a kellemes meleg kedélyjavító hatású. 4. A kerti bútorait itt tárolhatja télen. 5. Ha már nincs hely a párkányokon a fényt kedvelő szobanövényeinek, a télikertben biztosan talál nekik helyet. 6. Elsőrangú relaxációs hely. Tökéletes helyszínt biztosít olyan tevékenységeknek, amelyekhez fontos a természetes fény, így kiválóan alkalmas dolgozó- vagy olvasószobának.