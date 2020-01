Vízkereszttől hamvazószerdáig tartó katolikus ünnep és télbúcsú

Viszonylag hosszú farsangi időszakra számíthatunk 2020-ban, ugyanis a január 6-i vízkereszttől az idén február 25-én esedékes hamvazószerdáig tart majd.

Január hatodikával, vízkereszttel lezárul a karácsonyi ünnepkör, és elkezdődik a farsangi időszak. Ez az ünnep rendkívül fontos a katolikus emberek számára, ilyenkor van a vízszentelés, a szenteltvízből pedig régen krétát is szenteltek – idézte fel Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató televíziós előadását az MTI. A farsangról a legtöbbünknek az álarcos parádézás és a szalagos fánk jut eszébe, de az ünnepkor sokkal összetettebb ennél.

Szentelt víz, királyok

A katolikus hagyományok szerint a pap a január 6-i szentmisén szenteli meg a vizet és a tömjént is. Vízkereszt napját szokás háromkirályok napjának is nevezni, hiszen a Biblia szerint ezen a napon érkezett meg Gáspár, Menyhért és Boldizsár Betlehembe a kis Jézushoz. Ezzel zárul is a karácsonyi ünnepkör, és valami egészen új veszi kezdetét.

Farsangkor mindent lehet

Az elmélyülés és az áhítat után igazi „ereszdelahajam” időszaknak számít a farsang. Az ősi pogány elemeket is őrző, sokszor majdnem két hónapon át tomboló vigadalmakat kezdetben nem nézte jó szemmel a katolikus egyház, ilyenkor ugyanis jóval harsányabbak voltak az emberek, sokat ittak, vigadtak és nehéz ételeket fogyasztottak. Az egyházi írók, katolikus papok és protestánc prédikátorok egyenesen az ördög ünnepének nevezték ezt az időszakot.

Lakodalmas hónapok

Az Érdy-kódex mennyegzős vasárnapnak tartja a vízkeresztet követő hat vasárnapot. Noha a magyarok hétfőn és szerdán tartottak mennyegzőt, ezen a hat vasárnapon – amik egyéb körülmények között az Úrnak szentelt napok lennének – mégis engedélyezték. Bár tiltott nem volt, a hazai parasztság többnyire csak ilyenkor hirdette ki a házasulandókat, ám konkrét lakodalmakat mégsem időzítettek vasárnapra.

A farsang farka

Ugyan az egész farsang a mulatozásról szól, a hamvazószerda előtti utolsó három napot nevezzük a farsang farkának a 16. század óta. A nagyböjt előtt ilyenkor még elengedhetjük magunkat, aztán kezdődik a húsvét előtti feltétlen önmegtartóztatás. A híres mohácsi busójárást már a farsang farka előtt elkezdték, de a legtöbb és legváltozatosabb program farsangvasárnapra esett. Farsanghétfő a hagyomány szerint az asszonyok napja, amikor is férfimódra mulatozhattak nőtársaik körében, húshagyó kedden, azaz az utolsó napon szimbolikusan temették a telet koporsó vagy kiszebáb-égetéssel.