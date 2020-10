Virág- és koszorúuralom a dunaújvárosi piacon, az erős paprikából viszont nagyon nagy a hiány

Tartani lehetett attól, hogy az októberi novemberben, a hűvös, nyálkás, esős időben nem lesz különösebb forgalom a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. Tegnap délelőtt azonban ennek pont az ellenkezőjét tapasztalhattuk: árusban, áruban és vásárlóban egyaránt nem volt hiány.

Elsőnek az ötlött az ember szemébe, hogy teljesen „átvették a hatalmat” a virágok (mű és élő egyaránt) és a koszorúk, jelezve, már a mindenszenteknek, a halottak napjának az idejébe értünk. Az árakat a koszorúk esetében a méretek befolyásolják a legjobban, de 1200 forint körül már egész csinosat kapni. A szezon virágja a krizantém: az élőből szálja általában kétszáz forint.

Lassan elérkezünk időben a karácsonyi előkészületekhez is. Sőt, a szakemberek szerint a koronavírus-járvány miatt az idén a szokásosnál hamarabb megkezdődik a hangolás az ünnepekre. Ezért talán nem volt fölösleges körülnézni a dió és a mandula területén sem.

Az ebből készült sütemények az idén is az úri mulatságok kategóriájába tartoznak majd, hiszen ezekből a gyümölcsökből négyezer forint alatt nem lehet egy kil­o­grammhoz jutni.

Déligyümölcs még nem nagyon látható, a citrom drága, általában nyolcszáz forint, de láthattunk 600 forintért is egy kilót.

Az ilyen „kehes” időben, mint amilyet az utóbbi napokban tapasztaltunk, meg szokott nőni a mézfogyasztás, de most meglepően kevés termelőt láthattunk a piacon. Lehet, hogy ez már annak a jele, hogy a tavaszi fagyok, és az aszály miatt nagyon kevés volt a virágzás, ezért a méhek nem tudtak mézelni?

Még egy fehér foltot tapasztaltunk. A mostanában oly kelendő csili gyakorlatilag nincs. Nagyon kevés termett, az sem ért be mind, sőt, ezúttal az erőssége is hagy kívánnivalót maga után. (A kedvenc habanerotermelőm sincs már hetek óta kint a piacon, igaz, nyár végén mondta, gondok vannak a terméssel. Az utolsó mohikán csilis pedig az utolsó láda paprikáját árulta.) De nem jobb a helyzet a hazai fajtákkal sem. Gyufapaprikát nem is láttam az idén, és a cseresznyepaprika-termés is szegényes, hegyes erősből van elfogadható kínálat. Rosszul állunk az almapaprikával is. Ha már a paprikáknál tartunk: a fehérből (tv, vagyis tölteni való), a kápiából van bőven, és pritamint is vehetünk több helyen.